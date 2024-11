Inter-Napoli, Inzaghi mai così furioso: “Stava entrando in campo”

La partita tra Inter e Napoli resta tiratissima e Inzaghi la sta vivendo con tutto il suo livore: stava entrando addirittura in campo

Il big match dell’undicesima giornata di Serie A sta entrando nei suoi minuti finali, mentre l’Inter sta cercando di mettere faccia al muro il Napoli nel tentativo di trovare il gol del vantaggio.

I nerazzurri sono partiti molto meglio nella ripresa, trovando anche il palo dalla distanza con un tiro di Federico Dimarco e andando almeno in altre due occasioni vicino alla rete con Lautaro Martinez, non proprio reattivo a ribadire il pallone in rete.

Ma nei tanti duelli individuali e nei calcioni di San Siro, ci sono stati ben due episodi che hanno fatto infuriare Simone Inzaghi, mostrando un lato di lui che di rado si è visto in questa maniera.

La furia di Inzaghi contro l’arbitro: cosa ha fatto contro il Napoli

Siamo a inizio del secondo tempo e l’Inter sta producendo uno dei suoi massimi sforzi per il gol. Dimarco è protagonista di una buona azione di recupero del pallone sulla fascia sinistra e con la possibilità di andare in porta, ma il laterale viene fermato dal fischio dell’arbitro: secondo lui, è fallo.

Il terzino non la prende proprio bene e soprattutto è Inzaghi a perdere le staffe, tanto che da DAZN commentano: “Stava per entrare in campo”. Per proteste il tecnico verrà anche ammonito e non è stato l’unico episodio in cui proprio non ce l’ha fatta a trattenere la rabbia.

Siamo sempre sulla stessa parte di campo e l’Inter era stata brava a rientrare, non lasciando spazio a Politano sulla ripartenza. Bastoni tocca via il pallone all’avversario, che viene toccato e finisce per terra, generando ancora le urla del tecnico di Piacenza. Insomma, partita viva, soprattutto per l’ex Lazio.