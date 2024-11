Raspadori-Inter, tutta la verità: la trappola di Thiago Motta

Il futuro di Giacomo Raspadori tiene banco in vista del calciomercato di gennaio: tutta la verità sul trasferimento dell’attaccante e la Juve

L’Inter pensa al suo futuro, a partire dall’attacco. È proprio nel reparto offensivo che potrebbero cambiare diverse cose per la Beneamata nei prossimi mesi. Se Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono delle certezze, al netto delle possibili maxi offerte che potrebbero arrivare dall’estero per il francese – e in particolare dal PSG, c’è anche chi vede il suo destino in bilico.

Mehdi Taremi, nonostante qualche critica arrivata e i pochi gol, dovrebbe restare, mentre pare segnato il destino di Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Il contratto di entrambi scadrà a giugno 2025 e l’Inter non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare gli accordi. Per questo, è impensabile, con tutti gli impegni che ci sono in programma, pensare di restare solo con tre attaccanti di ruolo per due posti.

Un colpo almeno deve essere messo a segno e in molti parlano della possibilità che in nerazzurri arrivino a Giacomo Raspadori. L’italiano si troverebbe parecchio bene come seconda punta nello scacchiere di Simone Inzaghi, ma l’Inter non pare totalmente convinta del suo profilo. Piaceva molto quando giocava nel Sassuolo, ma il suo arrivo non si è mai concretizzato e non è detto che lo farà.

La Juve è avanti per Raspadori: Inter fredda sull’attaccante

Si può dire che attualmente l’Inter sia piuttosto fredda su questa pista, preferendo altri tipi di profili e di caratteristiche, su tutti Jonathan David. Stasera i nerazzurri affronteranno l’ex neroverde, e magari si ricrederanno, ma al momento partono in seconda fila nella corsa al calciatore.

Non si può dire lo stesso della Juve. I bianconeri, in attesa del ritorno di Arkadiusz Milik, hanno solo Vlahovic nel ruolo di prima punta e Raspadori potrebbe essere un jolly molto utile, capace di integrarsi fin da subito nel gioco di Thiago Motta. La sua valutazione ora si aggira attorno ai 20 milioni di euro, ma l’affare potrebbe concludersi inizialmente in prestito.

Cristiano Giuntoli potrebbe andare all’assalto dell’attaccante già a gennaio, in modo da anticipare la concorrenza. Si mischiano le carte nella corsa a Raspadori, quindi, mentre la permanenza al Napoli appare un’ipotesi poco praticabile. Il gioco dei partenopei non sembra sposarsi con le caratteristiche del ragazzo, per cui stavolta Aurelio De Laurentiis potrebbe avallare l’addio.