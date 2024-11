Infortunio durante il big match: UFFICIALE Pavard, cambia tutto

Deschamps dovrà fare a meno di un difensore per i prossimi impegni di Nations League causa infortunio, finalmente una buona notizia per Pavard dopo le tante incomprensioni degli scorsi mesi

Inter e Napoli chiudono l’attesissimo big match del weekend sportivo con un pareggio che non dona né gioie né dolori a nessuna delle due partecipanti, prolungando soltanto di un punto ciascuno il proprio cammino stagionale in Serie A. Simone Inzaghi avrà avuto da ridire ai suoi per le occasioni non sfruttate a dovere ma la prestazione conferma quantomeno una resa difensiva ritrovata, dopo le tante incertezze delle prime settimane di campionato.

Ad aver ritrovato una certa continuità non è stata soltanto l’efficienza della linea a tre, coadiuvata dagli esterni in fase di non possesso, ma anche di un certo Benjamin Pavard. Quest’ultimo, impiegato nuovamente da Inzaghi in qualità di braccetto destro titolare, ha lavorato per diverso tempo al massimo delle proprie capacità per riconquistare una posizione nello scacchiere tattico che gli apparteneva di diritto al momento dell’acquisto da parte dei nerazzurri di due estati fa.

L’essersi perso un po’ per strada lo aveva infatti penalizzato all’Inter così come in Nazionale, trovando spesso il muro di Didier Deschamps nelle tante occasioni in cui ha dovuto presentare la lista convocati UEFA in occasione degli impegni di Nations League. Al netto di qualche ulteriore scaramuccia interna ed altre tensioni emotive fra i due, mai del tutto lenite.

Ora però i fatti sono cambiati drasticamente, complice anche l’infortunio di un altro calciatore francese di cui il commissario tecnico dovrà fare a meno per il prosieguo della competizione internazionale. Pavard prenderà ufficialmente il posto di Wesley Fofana, andato incontro ad un infortunio nelle scorse ore. Lo ha confermato anche la Federcalcio francese a mezzo di un comunicato diramato sui canali web.

Wesley Fofana, qui ressent une douleur à un genou, ne participera pas au rassemblement avec les Bleus. Benjamin Pavard est appelé en renfort 👊 pic.twitter.com/ud5zV4FeRl — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 11, 2024

Inizio sottotono e nuova chance in Nazionale, riecco Pavard a corte di Deschamps

La nuova chiamata di Pavard in Nazionale da parte di Deschamps non soltanto mette da parte le incomprensioni avute all’interno dello spogliatoio negli ultimi mesi. Dimostra anche la forza d’animo del difensore centrale nel non perdere di vista l’obiettivo convocazione nonostante un inizio di stagione al di sotto delle aspettative.

Va infatti ricordato che il cammino dell’ex Bayern Monaco tra le file dell’Inter è stato ostacolato, per così dire, dall’incredibile evoluzione di Yann Bisseck nel medesimo ruolo. Tanto che lo stesso Simone Inzaghi ha preferito il tedesco al suo posto, per questioni legate meramente allo stato di forma ed una resa difensiva maggiore. Ciò ha quindi penalizzato l’immagine di Pavard sulla scena internazionale, come spesso ribadito dallo stesso Deschamps.

Non vederlo fra i titolari è stata una condizione sufficiente per post-porre la convocazione a tempi più floridi. Tempi che, a quanto pare, per un motivo o per un altro sono infine maturati. Ora tocca a Pavard dare seguito al buon momento delle ultime giornate per riprendersi in toto la titolarità coi ‘Blues’, approfittando dell’infortunio del connazionale Fofana.