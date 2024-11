L’occasione di Marotta è arrivata: una macchina da gol per la difesa

Non è un mistero che l’Inter sia alla ricerca di profili giovani in difesa: Marotta può investire in un vero e proprio gigante (e goleador)

Basta guardare la composizione della difesa dell’Inter per rendersi conto che, per forza di cose, qualcosa dovrà cambiare. Se Francesco Acerbi ora ha un accordo che lo lega ai nerazzurri fino a giugno 2026, e quindi per un’altra stagione dopo quella attuale, lo stesso non vale per Stefan de Vrij, sempre più vicino al passo d’addio.

Il diktat di Oaktree impone scovare profili giovani e dai prezzi non esagerati, un po’ come fatto dall’Inter nel recente passato con gli arrivi di Yann Bisseck prima e Tomas Palacios poi – anche se l’argentino deve ancora dimostrare le sue qualità in Serie A e per ora ha giocato solo un breve spezzone nel finale contro il Venezia.

La direzione è tracciata e potrebbe portare la dirigenza della Beneamata a concludere un affare in Belgio. Proprio in Jupiler Pro League, un difensore giovanissimo si sta mettendo in grande evidenza per le sue doti difensive, ma confermandosi anche un’arma letale in attacco.

L’Inter segue Vuskovic per la difesa: un gigante dalla Croazia

Luka Vuskovic è un nome che probabilmente pochi di voi avranno sentito nominare. Si tratta di un difensore centrale di nazionalità croata, classe 2007 (solo 17 anni), che è in forza al Westerlo, che ha puntato su di lui prendendolo in prestito dall’Hajduk Spalato, dove non tornerà comunque a giugno 2025.

Infatti, c’è già un accordo con il Tottenham che lo porterà a Londra dal prossimo 1 luglio e l’ha pagato 11 milioni di euro. Difficilmente, però, con gli Spurs avrebbe lo spazio che merita, soprattutto in prima squadra. Per questa ragione, l’Inter potrebbe continuare a seguirlo e magari strappare il suo arrivo in prestito, per poi tentare di concordare altre formule per trattenerlo a titolo definitivo.

Di sicuro, i suoi 193 centimetri d’altezza, uniti a una struttura fisica incredibile, sono un’arma eccezionale per far male agli avversari. In 13 partite giocate, sempre da titolare, nel campionato belga ha già messo a segno quattro gol e un assist. I margini di crescita sono enormi con la palla tra i piedi, ma la sensazione è che possa essere un profilo ideale nel cuore della difesa a tre di Inzaghi, protetto ai lati da due braccetti. Vedremo se basterà a convincerlo a una nuova sterzata verso Milano.