Grattacapo Inzaghi, alla ripresa in campionato dovrà lasciarlo fuori

Settimana di pausa a ranghi ridotti a Appiano Gentile. Alla ripresa, Inzaghi potrebbe optare per un cambio di formazione importante

Un pareggio non senza rimpianti quello ottenuto dall’Inter contro il Napoli. L’errore al dischetto di Calhanoglu non ha permesso ai nerazzurri di guadagnare i tre punti che avrebbero significato sorpasso ai partenopei e vetta della classifica in solitaria prima della pausa per le nazionali. Un piazzamento che sarebbe stato uguale a quello che Lautaro e compagni conquistarono un anno fa con il primo posto in graduatoria a novembre confermato fino alla vittoria dello Scudetto.

Quella in corso sarà ovviamente una settimana atipica per Simone Inzaghi ad Appiano Gentile dove si lavorerà a ranghi ridotti per l’assenza dei convocati nelle varie nazionali impegnate tra Nations League e qualificazioni ai Mondiali. A differenza di quanto avveniva nella scorsa stagione, Inzaghi avrà più effettivi a disposizione nella settimana di pausa.

Sommer, Darmian, Acerbi, Mkhytarian, Pavard, tra ritiri e mancate convocazioni, sono rimasti ad Appiano Gentile. I due nerazzurri attesi dalle trasferte più impegnative saranno di nuovo Taremi, atteso con il suo Iran da due impegni fuori casa con Corea del Nord e Kirghizistan, e Lautaro Martinez che affronterà Paraguay e Perù con l’Argentina.

Inter, possibile turnover per Inzaghi contro il Verona

Lautaro che sarà anche l’ultimo dei nazionali a rientrare in Italia. Il match contro il Perù è in programma a Buenos Aires nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 novembre. Inevitabilmente, il capitano nerazzurro tornerà non prima di venerdì 22 novembre, a poche ore dalla prossima partita che attende i nerazzurri al Bentegodi contro il Verona, prevista per sabato 23/11 alle 15.

Una collocazione che, viste le tempistiche al limite per il rientro di Lautaro, potrebbe costringere Inzaghi a non schierarlo da titolare contro gli scaligeri. Non è pertanto inverosimile ipotizzare una coppia d’attacco composta da Thuram e Arnautovic (o Taremi) con Martinez pronto a subentrare a partita in corso. L’argentino potrebbe essere preservato anche in vista della quinta partita del girone di Champions League che attende l’Inter.

Martedì 26 novembre, i nerazzurri ospiteranno il Lipsia a San Siro in un match di fondamentale importanza per entrambe le squadre. Un’altra vittoria dopo quella con l’Arsenal permetterebbe all’Inter di consolidare un posto tra le migliori otto della classifica che consente la qualificazione diretta agli ottavi. Il Lipsia, invece, è all’ultima spiaggia. Dopo 4 ko in altrettante partite con Juve, Atletico Madrid, Celtic e Liverpool, i tedeschi rischiano anche di non accedere ai playoff riservati a chi si piazza tra 9° e 26° posto.