“Non si è allenato”: incubo Nazionali, ‘allarme’ infortunio Calhanoglu

Il centrocampista nerazzurro non ha preso parte all’ultimo allenamento in ritiro con la Nazionale Turca di Montella, decisione tecnica legata ad un sospetto infortunio. Tutti i dettagli

Chiusa la giornata più delicata dal punto di vista dell’impegno e dell’attenzione ai fini della classifica di Serie A per l’Inter, a seguito della quale è maturato soltanto un pareggio spartito con il Napoli di Antonio Conte, l’Inter cede nuovamente il passo agli impegni internazionali delle varie rappresentative sparse in tutto il mondo.

Su suolo europeo ci sono infatti da giocare ancora i restanti match in programma valevoli per la fase a gironi della Nations League, ove ha finora ben figurato anche l’Italia di Luciano Spalletti. Fra i nerazzurri protagonisti c’è stato anche un certo Hakan Calhanoglu, regista e trascinatore della Turchia di Vincenzo Montella.

Quest’ultimo ha sempre potuto contare sull’esperienza del proprio centrocampista in mediana ma dovrà necessariamente fare a meno della sua presenza in questi giorni, per via di un sospetto infortunio che potrebbe tenerlo fermo per altro tempo ancora. Stando infatti alle informazioni giunte nella giornata odierna e diramate da ‘TRT Sport’, Calhanoglu non ha svolto l’allenamento di gruppo previsto con il resto dei compagni della Nazionale Turca per preparasi alla prossima giornata di Nations League di questo sabato contro il Galles.

Stop precauzionale per Calhanoglu con la Turchia, Inter in apprensione

Alla base di tale scelta non ci sarebbe soltanto il feedback dello stesso calciatore nerazzurro quanto soprattutto lo stop precauzionale diramato proprio dal tecnico italiano, al fine di non peggiorare una potenziale situazione di rischio che comprometterebbe la condizione fisica del centrocampista sia a scapito della Turchia che dell’Inter del collega Simone Inzaghi.

Il club nerazzurro resta in apprensione per la notizia e spera che non ci sia nulla di serio alla base, visto e considerato che gli impegni con le Nazionali sono spesso fonte di preoccupazione e sovraffaticamento per i tanti calciatori impegnati su molteplici fronti nell’arco della stagione sportiva. Intanto, a seguito della disputa del big match dello scorso weekend fra Inter e Napoli, il Giudice Sportivo ha comminato un’ammenda pecuniaria di 5000 euro ai danni della società di casa per cori ingiuriosi rivolti dalla tifoseria nerazzurra al cospetto dell’ex centravanti Romelu Lukaku.