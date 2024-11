Zirkzee all’Inter a gennaio: lo scambio folle che beffa la Juve

Il centravanti olandese del Manchester United sarebbe già sul piede della partenza per scelta tecnica, resta viva l’idea di un ritorno in Serie A con Inter e Juventus fra le candidate principali. Una sola richiesta ai nerazzurri

Lo scorso anno il suo nome pendeva dalla bocca di tutti, quasi fosse la rivelazione assoluta del campionato di Serie A. Per certi versi lo è stata, in relazione alle bassissime aspettative che si avevano all’inizio, dopo aver raccolto l’eredità lasciata da Marko Arnautovic ceduto in via definitiva all’Inter.

Joshua Zirkzee è stato sotto la guida di Thiago Motta bomber di qualità e grande trascinatore, sino a divenire nel tempo anche oggetto del desiderio di moltissime realtà internazionali. Il roccioso centravanti olandese era finito persino nel mirino di Inter e Juventus, ma alla fine dei conti ad averla spuntata sul mercato è stato il Manchester United pensando di aver messo a segno un colpo di prospettiva da poter far ulteriormente crescere alle dipendenze di Erik ten Hag.

I risultati maturati ancora una volta in negativo da parte della formazione dei ‘Red Devils’, tuttavia, ha smentito brutalmente i piani dell’allenatore suo connazionale il quale, dopo un paio di mesi turbolenti, ha dovuto cedere il passo a Ruben Amorim. L’avvento del nuovo allenatore, fresco di un promettente inizio di campionato tra le file dello Sporting CP, potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola non soltanto per quel che concerne lo scacchiere iniziale da schierare in campo, quanto anche in relazione ad una possibile scrematura di risorse a sua disposizione.

Non è ancora nei piani dell’Inter, rifiuto secco per l’affare Zirkzee-Thuram

Stando alle informazioni giunte direttamente dall’Inghilterra, infatti, Amorim non sarebbe contento di alcuni volti in rosa. Compreso Zirkzee. Per questo motivo, rumors e indiscrezioni riportano già un allontanamento del centravanti olandese dal prossimo gennaio, a mezzo di una fattibile operazione in prestito o similare.

Senza escludere neppure un eventuale scambio alla pari, per il quale potrebbe muoversi la Juventus. I bianconeri però potrebbero esser battuti sul tempo dall’Inter nel caso in cui la dirigenza del Manchester United dovesse proporre anche a loro il cartellino di Zirkzee per ottenere in cambio quello di Marcus Thuram, anch’egli nel mirino delle big inglesi.

Sebbene l’idea possa apparire stuzzicante, nelle intenzioni della dirigenza nerazzurra non è affatto contemplata l’ipotesi di cessione del centravanti francese. “Non credo che faremo mercato a gennaio”, aveva ribadito il presidente Giuseppe Marotta in un intervento pubblico a margine della premiazione Liedholm. “Abbiamo già una squadra di grande valore“, aveva quindi aggiunto, chiudendo di fatto ogni spiraglio su operazioni in entrata o in uscita in una fase delicata della stagione come quella invernale.