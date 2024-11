Ansia Thuram, l’Inter ora ha fretta: si chiude a 65 milioni

Il destino di Marcus Thuram all’Inter non è ancora del tutto chiaro in vista della prossima estate: l’affare si può chiudere per 65 milioni

A inizio stagione, l’Inter ha pian piano capito che in attacco l’uomo su cui bisognava puntare di più era Marcus Thuram. Il francese è il capocannoniere dei nerazzurri fino a questo momento, soprattutto ha cambiato un po’ il suo raggio di posizione in campo. Anziché abbassarsi per prendere il pallone, è spesso lui a imporsi come riferimento offensivo e attaccare di continuo la profondità.

In più, ha mostrato anche chiari miglioramenti sia dal punto di vista realizzativo, sia in alcuni fondamentali in area di rigore, a partire dal colpo di testa. Insomma, Thuram sta diventando un vero e proprio bomber completo e non ci sono tanti calciatori in circolazione con le sue caratteristiche. In effetti, si tratta del titolare della Nazionale francese, non proprio un ruolo che tutti possono fare.

Per questa ragione, non mancano neanche gli interessi da parte di diverse big internazionali, su tutte il PSG. I francesi potrebbero presto tornare alla carica per il figlio d’arte e far tremare l’Inter. Nel contratto di Thuram, infatti, c’è una clausola rescissoria da 90 milioni di euro, che qualsiasi top club potrebbe pagare la prossima estate, anche dalla Premier League. Ora Marotta vuole cautelarsi.

L’Inter trova il sostituto di Thuram: il sostituto di Jonathan David

Marotta e Ausilio non possono farsi trovare impreparati in caso di addio di uno dei loro calciatori di punta e si stanno già guardando attorno alla ricerca di un sostituto di primo livello, anche perché i contratti di Correa e Arnautovic scadranno comunque a giugno 2025 e non verranno rinnovati.

Per questo, il primo nome sulla lista resta quello di Jonathan David, autore di un grande inizio di stagione con il Lille e che, se non dovesse rinnovare, partirà a parametro zero. I problemi, però, non mancano: per chiudere l’arrivo del canadese, bisogna investire in tutto 65 milioni di euro lordi, non proprio pochi per un club così attento ai conti.

E poi c’è la concorrenza che sta aumentando sempre di più di settimana in settimana: non c’è solo la Juventus sulla prima punta, ma occhio anche alle big all’estere, dalla Premier League al PSG, arrivando anche al Barcellona. Ora la fretta aumenta, perché l’unico modo per arrivare a Jonathan David è anticipare le rivali.