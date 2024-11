“Trattativa in fase avanzata”: Frattesi-Juve, ecco la verità

Il centrocampista francese è ormai proiettato verso l’addio alla Juventus, lascerà un vuoto da colmare la prossima estate dalla dirigenza bianconera. Piace ancora Frattesi, ma l’Inter ha già un piano

Gioca pochissimo nell’Inter, ma quando lo fa riesce ad essere sempre incisivo. Per non parlare poi di quel che ha mostrato finora con indosso la maglia della Nazionale Italiana. Quello di Davide Frattesi è un bellissimo paradosso, sul quale è lecito non porsi neppure troppe domande. L’importante, per alcuni, è che funzioni così.

Forse in questa categoria di pensatori c’è anche lo stesso tecnico piacentino Simone Inzaghi il quale, nonostante le tante dimostrazioni date finora dal proprio centrocampista nell’arco delle ultime due stagioni, non vuole ancora saperne di schierarlo con maggiore regolarità in quelle occasioni ove non è necessario soltanto fare semplice turnover.

Tecnicismi a parte, Frattesi è per l’Inter oro colato al pari di tante altre preziose risorse presenti in organico. Una pedina per la quale altre squadre come Roma e Juventus sopra tutte sarebbero ancora disposte a fare qualche sacrificio in più, rispetto alle altre pretendenti sul mercato. Sempre dietro la benedizione di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, ancora fin troppo restii ad aprire discorsi per una cessione anticipata del cartellino dell’ex Sassuolo.

Frattesi alla Juventus dopo un duplice addio, l’Inter non ne vuole sapere

Intanto le voci corrono e la situazione che sta vivendo la Juventus dall’interno potrebbe di fatto cambiare questa visione condivisa da parte dei principali operatori della dirigenza nerazzurra sulla posizione di Frattesi all’Inter.

Thiago Motta non è infatti felice dell’apporto del proprio mediano Douglas Luiz, complice un avvio di stagione offuscato anche dai problemi fisici, mentre sarebbe ormai in dirittura d’arrivo la separazione definitiva fra il club bianconero e l’altro centrocampista Paul Pogba, rimasto lontano dai campi da gioco troppo a lungo.

Quest’ultimo, si evince da ‘Sky Sport UK’, avrebbe infatti raggiunto un’intesa di massima sulla rescissione consensuale del contratto che ancora lo legava ai bianconeri nonostante la squalifica per doping, dalla quale potrà uscirne il prossimo marzo a seguito della riduzione della pena disposta dal tribunale di Losanna. Nessuna chance di rivedere Pogba con la maglia della Juventus e dunque nuovi spiragli per innesti di categoria: fra questi potrebbe tornare in auge Frattesi soltanto nella circostanza in cui anche Douglas Luiz dovesse fare i bagagli e non ci fossero altre alternative al ruolo per la prossima stagione. Un’eventualità a cui l’Inter comunque preferirebbe non andare incontro, vista la propria riluttanza ad intavolare affari che potrebbero favorire i diretti rivali in campionato.