Asllani per lo scambio: l’Inter affonda il colpo in Serie A

Svolta nel futuro del centrocampista albanese dell’Inter: il club nerazzurro pensa allo scambio da sogno in Serie A

‘Buona la prima’, si dice quando una nuova esperienza – un debutto o un esordio che sia – viene ricordata come rimarchevole e soddisfacente per tutte le parti in causa. Quel che è certo, nel caso di Kristjan Asllani, è che forse nemmeno al terzo tentativo, inteso come numero di stagioni in maglia nerazzurra – sia arrivato il momento tanto atteso. Quello che prevederebbe un pieno inserimento quanto meno nelle rotazioni di centrocampo di mister Inzaghi.

Acquistato inizialmente in prestito dall’Empoli nell’estate del 2022 per fungere da vice dell’allora playmaker Marcelo Brozovic, l’albanese non ha mai potuto di fatto dimostrare il suo valore. Quando il croato, a metà della stagione 2022/23, si infortunò, il tecnico nerazzurro adottò quella che a tutti era sembrata una soluzione d’emergenza.

La scelta che di lì a poco si rivelò tra le più felici intuizioni dell’allenatore piacentino – parliamo ovviamente della trasformazione di Hakan Calhanoglu da mezzala a metronomo del centrocampo meneghino – di fatto rappresentò una prima bocciatura per il classe 2002. Che dovette accontentarsi di pochi minuti in uscita dalla panchina fino a fine anno.

Uno scenario che, ahi lui, si ripetè anche l’anno successivo, nonostante si fosse nel frattempo consumato l’addio del croato. Relegato al ruolo di conclamata riserva di una linea mediana di grande prestigio – arricchitasi nella scorsa estate dall’arrivo di Piotr Zielinski – Asllani è costantemente accreditato di un addio alla maglia nerazzurra.

Evidente il malcontento del calciatore, sul quale da tempo, oltretutto, è vivo l’interesse di diversi club inglesi. Stretto dal dubbio di una cessione ancora remunerativa per le casse della Beneamata e il desiderio di aspettare ancora l’esplosione definitiva del ragazzo, Marotta sembra aver finalmente sciolto le sue riserve.

Asllani addio: lo scambio che porta la stella a Milano

Per tutta la scorsa sessione estiva di scambi Asllani è stato inserito in programmi di mercato che avrebbero previsto un suo inserimento in scambi atti a far arrivare a Milano altri obiettivi della dirigenza. Detto del pressing proveniente da Oltremanica e non solo, l’albanese potrebbe essere offerto ad un club italiano che disputa la Champions in vista di un affare che porterebbe alla Pinetina un profilo ambìto da diverse società italiane ed europee.

Rientrato in campo l’8 novembre dopo un’assenza di quasi 7 mesi dovuta alla lesione del legamento crociato del ginocchio destro rimediata nella gara contro il Monza dello scorso aprile, Lewis Ferguson ha visto sgretolarsi davanti a sé la possibilità di approdare in un grande club. Perché questa, fino a prima dello sfortunato infortunio, sarebbe stata la destinazione naturale di uno dei migliori centrocampisti della Serie A della passata stagione.

L’Inter, che già aveva messo sul taccuino lo scozzese, ha già in mente la sua strategia per portarlo in città con un anno di ritardo rispetto alle originarie intenzioni. Mettendo sul piatto il cartellino di Asllani, Marotta abbasserebbe considerevolmente le pretese cash del Ds dei felsinei Sartori, che potrebbe accogliere con piacere l’innesto dell’albanese nel roster rossoblù.