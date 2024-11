Asllani via, l’Inter vuole la stella della Serie A al suo posto

Il centrocampista albanese non ha trovato spazio nemmeno durante l’indisponibilità di Calhanoglu: addio quasi certo, arriva il nazionale azzurro al suo posto

C’è un dato, scorrendo il tabellino personale di Kristjan Asllani, che deve far riflettere più di ogni altra cosa. Anche in misura maggiore rispetto ai soli 772′ disputati in Serie A lo scorso anno, messi tra l’altro in cascina per di più in partite in cui il risultato era anche acquisito a favore dei nerazzurri.

Non sono tanto i 142 minuti disputati nelle prime 10 giornate a far emergere uno status non certo troppo gratificante per l’ex Empoli, quanto il fatto che in contumacia Calhanoglu – il centrocampista turco era uscito dal campo dopo pochi minuti di gioco nel match dell’Olimpico contro la Roma – il classe 2002, titolarissimo con la sua nazionale, non è stato impiegato da Simone Inzaghi nemmeno per uno scampolo di partita. Una situazione che per la verità va avanti da prima dell’infortunio del turco.

Vero è che l’albanese non avrebbe in ogni modo potuto giocare contro i giallorossi per via di una botta presa in allenamento. E che anche nei successivi impegni contro Juve ed Empoli non era certo al meglio, per quanto disponibile. Ma la situazione di questa stagione appare ricalcare in pieno il trend delle ultime due annate.

A conti fatti i 27 minuti disputati nel derby contro il Milan del 22 settembre rappresentano l’ultima apparizione in campionato del calciatore, che evidentemente non gode della piena fiducia del tecnico in un ruolo centrale per le dinamiche di gioco dei nerazzurri.

Giunto alla sua terza stagione all’Inter, Asllani non si è ancora ritagliato uno spazio degno di questo nome. Inutile in questa sede sottolineare se le responsabilità siano del ragazzo piuttosto che dell’allenatore: sta di fatto che la società meneghina avrebbe preso la sua decisione di mercato.

Addio Asllani, l’Inter punta sulla giovane stella azzurra

Sono ormai diverse settimane che il nome di Samuele Ricci gravita intorno alla Beneamata come obiettivo primario per la prossima stagione. Già, perché la parabola del 2001 nativo di Pontedera è stata tale che inevitabilmente sul centrocampista granata si siano affacciati i maggiori club della Serie A. Disposti a tutto pur di avvalersi delle prestazioni di un giocatore che ormai può essere definito a pieno titolo titolare del centrocampo della nazionale italiana.

Il Torino, si sa, non è bottega propriamente economica, come dimostrano le cessioni di Gleison Bremer ed Alessandro Buongiorno messe a segno rispettivamente da Juve e Napoli negli ultimi anni. Altrettanto vero però è l’assunto secondo cui, a fronte di un’offerta economica importante, Cairo alla fine il gioiello di turno lo cede sempre. Assecondando di fatto le legittime ambizioni di carriera dei suoi migliori calciatori.

L’Inter si sarebbe mossa in anticipo rispetto alla concorrenza, consapevole anche che la prossima estate le sirene per Hakan Calhanoglu potrebbero risuonare ancora. Trovando stavolta un calciatore magari propenso a lasciare la Serie A dopo tanti anni di onorata militanza.