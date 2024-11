Calciomercato, Zenga all’Inter: un sogno coronato da Marotta

L’ex ‘Uomo Ragno’, vera e propria leggenda nerazzurra, potrebbe trovare posto nel club del suo cuore

Dagli Stati Uniti all’Arabia Saudita passando per l’Inghilterra e per la Romania. E ovviamente per l’Italia, percorsa in lungo e in largo, dove ha fatto le sue esperienze con alterne fortune. È stato, e chissà che non lo possa essere ancora in futuro, un autentico giramondo del calcio, Walter Zenga.

Portiere dell’Inter tra i più amati di sempre dal 1982 al 1994, il milanese si è recentemente aggregato al Siracusa Calcio, club della nostra Serie D, in qualità di club manager e Brand Ambassador, col compito di promuovere il marchio della società in Italia e all’estero. Il sogno nemmeno troppo nascosto, per un tifoso nerazzurro DOC come lui, è però quello di rientrare, un giorno, nel club del suo cuore. Magari dalla porta principale. Magari come allenatore dei portieri o, ancora meglio, come allenatore vero e proprio.

Incredibilmente, proprio ora che ha appena messo le radici in Sicilia, ecco all’orizzonte una possibile occasione. Affascinante. Sfidante. In linea col suo spirito battagliero e col coraggio nell’affrontare le nuove esperienze. La decisione che la proprietà Oaktree avrebbe preso come progetto che partirebbe la prossima stagione potrebbe vedere l’ex portiere al centro dello stesso.

Zenga sulla panchina dell’Inter per la futura ”Squadra B”

Negli ultimi giorni negli uffici di Viale della Liberazione non si fa che parlare dell’idea, che sta prendendo sempre più piede, di lanciare una squadra Under 23 in Serie C. Sulla falsariga di ciò che già da anni sta facendo la Juventus con la Next Gen e il ‘Milan Futuro‘ dalla stagione in corso.

Come riporta il portale ‘Goal.com‘, nell’àmbito dei discorsi sull’organizzazione e le strutture che dovranno essere messe a disposizione della nuova creatura, è già partito il toto-allenatore dell’ipotetica formazione Under 23 che l’Inter ha in mente di lanciare nel calcio professionistico.

La fruttuosa avventura della Juventus Next Gen, laboratorio dal quale sono usciti fior di giocatori negli ultimi anni, e i cui prodotti hanno fruttato ben 80 milioni di cessioni nelle casse del club bianconero, avrebbe convinto i vertici della interisti a fare il grande passo. Dicevamo però dell’allenatore: indovinate chi è nella lista dei papabili ad assumere l’importante ruolo?

Proprio lui, l”Uomo Ragno’, al secolo Walter Zenga, che dovrà battere la concorrenza di Cristian Chivu, già scudettato, da allenatore, con l’Inter Primavera nel 2022, Samir Handanovic, altro leggendario estremo difensore ex Inter, ed Andrea Zanchetta, attualmente allenatore proprio dell’Under 19 nerazzurra.