Colpo da 40 milioni: Marotta sfrutta il contratto e lo compra a metà prezzo

Nuovo colpo da favola per l’abile dirigente nerazzurro: strategia chiara per arrivare al gioiello conteso da mezza Europa

In attesa che le attenzioni si spostino sul nuovo profilo a parametro zero che certamente Beppe Marotta prepara come tradizionale affare low cost per la prossima stagione, l’Inter studia le mosse in vista di quegli affari in cui è prevista la corresponsione di un costo al club che detiene il cartellino del profilo messo in agenda.

Tra i tanti nomi accostati all’Inter in queste settimane solo apparentemente silenti dal punto di vista dei colpi futuri, c’è uno protagonista di una crescita esponenziale. Già titolare lo scorso anno, quando la formazione granata era allenata da quell’Ivan Juric che poi sarebbe approdato a Roma sponda giallorossa per una (disastrosa) esperienza-lampo, il classe 2001 nativo di Pontedera si è conquistato la nazionale azzurra a suon di prestazioni incredibili.

Titolare ormai fisso nell’undici di partenza di Luciano Spalletti, il centrocampista ha attirato velocemente su di sé le attenzioni di mezza Europa. E ovviamente di tutti i top club italiani. Il Torino, si sa, è bottega cara, ma Cairo, sebbene porti le trattative per le lunghe, alla fine cede quasi sempre alle lusinghe delle big interessate ai suoi gioielli. A patto che ci si presenti al suo cospetto con un forziere pieno di milioni.

È stato così per Bremer alla Juve, per Buongiorno al Napoli e probabilmente sarà così anche per Samuele Ricci, il nuovo pupillo di mercato del club meneghino.

Calciomercato Inter, assalto ‘ragionato’ a Ricci: la strategia

Nel caso del centrocampista che nelle idee del dirigente e dello stesso Inzaghi dovrebbe incarnare il Calhanoglu del futuro però, la strategia nerazzurra è più sottile. Il contratto del giocatore granata scadrà nel 2026, e questa deadline relativamente vicina è ovviamente un’ottima arma nelle mani dell’ex Ds della Juve.

Come riportato dal portale ‘Tribalfootball.com‘, che ha fatto il punto sugli affari più caldi di gennaio e non solo, i nerazzurri starebbero spingendo molto per Ricci. Marotta sta preparando un’offerta di circa 20 milioni di euro per la prossima estate.

La valutazione attuale del giocatore del Toro si attesta attualmente sui 40 milioni di euro, ma l’Inter ritiene che – con un solo anno rimasto di contratto al prossimo 30 giugno – 20 milioni di euro potrebbero bastare per strappare il playmaker non solo a Cairo, ma anche a tutta la folta concorrenza che spinge da tempo con sondaggi esplorativi e promesse di contratti faraonici.