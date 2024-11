Juventus, dramma Cabal: un flop Inter per rimpiazzarlo

Le ultime di calciomercato Juve si intrecciano in qualche modo coi nerazzurri. Ecco tutti i dettagli

Maledette Nazionali. Nessuno lo dice espressamente in questi termini – per lo meno non lo fa chi occupa un ruolo istituzionale/dirigenziale/tecnico all’interno di un club – ma tutti lo pensano. Lo ha sicuramente urlato ad alta voce, negli spogliatoi della Continassa, Thiago Motta, dopo aver appreso la terribile notizia proveniente dal ritiro della rappresentativa colombiana.

Durante l’allenamento di lunedì scorso con la Colombia, Juan Cabal ha riportato un infortunio al ginocchio sinistro che ha messo fine anzitempo alla sua stagione. Ieri, a Torino, l’ex Verona si è sottoposto agli esami diagnostici che hanno evidenziato la “lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”. Nei prossimi giorni Cabal sarà sottoposto a intervento chirurgico.

Già privo di Gleison Bremer per un infortunio del tutto identico, Thiago Motta avrebbe le risorse contate fino a fine stagione nel reparto arretrato. Considerando che il Dt Giuntoli si stava già muovendo sul mercato per una pedina in grado di prendere il posto dell’ex Torino, a questo punto gli innesti potrebbero e dovrebbero essere due. Uno di questi è una vecchia, vecchissima, conoscenza del calcio italiano.

Cabal ko, la Juve corre ai ripari: torna in Italia dopo oltre 5 anni

Oltre a non escludere l’ingaggio immediato di un difensore svincolato (Kurzawa, Alioski e Murru i nomi fatti di recente, che però non sembrano convincere più di tanto lo staff tecnico) la Juve si sta buttando a capofitto sul mercato inglese. Con un occhio di riguardo nei confronti dell’Arsenal, dove milita Jakub Kiwior, il polacco già brillante nella sua esperienza allo Spezia.

Se l’ex bianconero può considerarsi, qualora Giuntoli riuscisse a strappare un prestito, un prossimo titolare della retroguardia bianconera, Cedric Soares sarebbe utile come soluzione d’emergenza a gara in corso. E per far rifiatare gli intoccabili della difesa e per avere quanto meno una risorsa di ruolo da portare in panchina.

Anch’egli, come i tre sopra citati, svincolato dallo scorso luglio dopo l’ultimo anno sempre nelle fila dei Gunners, il portoghese può vantare una non indimenticabile esperienza nell’Inter, dove ha giocato la seconda parte di stagione – con 4 gettoni in Serie A – nell’annata 2018/19. Terzino destro di ruolo ma schierabile anche come ‘braccetto di destra’ nella difesa a tre, l’ex Southampton può arrivare anche domani. A patto che si trovi l’accordo economico sull’ingaggio.