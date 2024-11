Affare sconvolgente tra Inter e Napoli: l’agente conferma tutto

L’agente del calciatore di proprietà dell’Inter ha confermato l’interesse del Napoli: l’affare è possibile

Il Napoli potrebbe aver messo gli occhi su un talento nerazzurro. Anzi, su due. L’agente che cura gli interessi di entrambi ha voluto fare chiarezza dopo alcune sue passate dichiarazioni che hanno di fatto scatenato suggestioni su una doppia cessione.

Che cosa sta succedendo? Il procuratore si è esposto principalmente su uno dei due, il più giovane. A quanto pare, Manna, il nuovo ds del Napoli di De Laurentiis, segue con molto interesse un campioncino nerazzurro. E l’Inter cosa fa? Tutelerà il talento del giovane o lo cederà per ottenere una plusvalenza?

Nel corso di un’intervista rilasciata durante il programma Radio Gol, in onda su Kiss Kiss Napoli, l’agente Mario Giuffredi, che cura gli interessi dei fratelli Espostito (l’ex Inter Salvatore, ora di proprietà dello Spezia, Sabastiano, in prestito con riscatto all’Empoli, e Francesco Pio, in prestito allo Spezia) ha risposto a una domanda sul possibile interesse da parte del club partenopeo nei confronti di Francesco Pio Esposito.

L’attaccante classe 2005 in prestito dall’Inter allo Spezia sta facendo benissimo in Serie B e da molti è già indicato come il futuro dell’attacco della Nazionale italiana. “Manna segue tanti giocatori bravi e quindi segue anche lui“, ha detto Giuffredi, “ma è di proprietà dell’Inter, e a giugno si vedrà“.

Affare con il Napoli: l’Inter cede i fratelli Esposito a De Laurentiis?

Dei tre fratelli Esposito, in questo avvio di stagione, Francesco Pio è quello di cui si parla con maggiore ammirazione e speranza. Ha tutto per diventare un attaccante importante. Fisico, senso del goal, tecnica. Anche per Sebastiano Esposito (classe 2002) le cose stanno andando bene: in 9 gare in Serie A è già a 3 goal e 2 assist.

Salvatore, che l’Inter ha ceduto a titolo definitivo già da molto tempo, è a 3 goal e 6 assist in 13 presenze. E poi c’è appunto Pio Esposito, il più piccolo dei tre, anche lui allo Spezia come Salvatore: è già arrivato a 6 reti in 11 partite.

Mario Giuffredi è diventato solo da poco l’agente ufficiale di tutti e tre i talenti stabiesi. E da quando è al lavoro con i tre fratelli sembra che si stia impegnando per portarli a un distacco definitivo dalla casa madre, cioè dall’Inter.

Qualche giorno fa ha per esempio dichiarato che il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna potrebbe essere interessato ai suoi assistiti. “Magari dei contatti ci sono stati, ci sono, ci possono essere“, disse Giuffredi.

La situazione contrattuale di Pio e Sebastiano

Francesco Pio è in prestito secco alla Spezia. L’Inter gli ha rinnovato il contratto fino al 2027 e lo ha rimandato in B, anche se il ragazzo aveva varie offerte in A e all’estero, ritenendo che la Liguria fosse il contesto migliore in cui farlo crescere e maturare. Lo Spezia non gode di alcuna clausola di riscatto, quindi a fine stagione il ragazzo tornerà a Milano.

Se Napoli vuole prenderlo dovrà offrire una cifra congrua all’Inter. Ora vale intorno agli 8 milioni. Ma i nerazzurri potrebbero ritenere il suo cartellino già oltre i 12 milioni. Per Sebastiano la situazione è differente: il ragazzo, dopo tanti prestiti poco soddisfacenti in giro per l’Europa e in Serie B, è ancora ufficialmente di proprietà dell’Inter, ma ha un contratto in scadenza 30 giugno 2026.

Ma l’Empoli ha la possibilità di riscattare il cartellino del classe 2002 per una cifra prestabilita di 5 milioni di euro. E l’Inter non ha il diritto di controriscatto: ha previsto solo una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Quindi Manna potrebbe prenderlo dall’Empoli a fine stagione.