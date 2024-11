Incubo Nazionali: infortunio Barella, i dettagli

Brutte notizie per Simone Inzaghi. Il centrocampista sardo ha avuto un piccolo problema con l’Italia. Nelle prossime ore si avrà un quadro più chiaro

Le nazionali sono sempre un incubo per i club. La speranza dei tecnici è che al rientro si possa contare su tutta la rosa a disposizione, ma non sempre purtroppo è così. Anche ad Appiano Gentile in queste ore c’è ansia per le condizioni di Barella. Il giocatore è uscito acciaccato dalla sfida contro il Belgio ed ora le sue condizioni sono da valutare.

In casa Inter si augurano che non sia nulla di grave. Le prime notizie che arrivano da Coverciano parlano di un problema non molto grave, ma comunque da verificare meglio a partire dalle prossime ore. Per lui la presenza da titolare contro la Francia sembra completamente da escludere. Vedremo se Spalletti deciderà di portarlo in panchina oppure si opterà per un ritorno a Milano dove saranno valutate con attenzione le sue condizioni anche in vista della ripresa del campionato.

Inter: brutte notizie da Coverciano, problema per Barella

Barella è stato sicuramente uno dei migliori contro il Belgio. Il centrocampista ha ricoperto due ruoli e possiamo dire che in entrambi i casi ha dimostrato tutto il suo talento. La sua presenza da titolare contro la Francia era scontata, ma ora questo problema fisico mette in dubbio addirittura la convocazione. Le condizioni saranno valutate dallo staff medico nelle prossime ore e si deciderà se tenerlo oppure farlo tornare all’Inter.

Secondo le informazioni de La Gazzetta dello Sport, Barella ha rimediato una contusione ai flessori della coscia destra. Un problema quindi non assolutamente grave, ma che difficilmente gli consentirà di recuperare per la Francia. Un po’ di apprensione c’è anche in casa Inter per questo piccolo infortunio. Ad oggi la sua presenza in campo nel match del prossimo weekend non sembra a rischio. Le sue condizioni comunque saranno valutate giorno dopo giorno e solo dopo si prenderà una decisione.

Un piccolo intoppo che non aiuta sicuramente Simone Inzaghi. Il prossimo ciclo di partite è ancora più importante di quello precedente e il tecnico spera di poter contare su tutta la rosa a disposizione. Per il momento l’infortunio di Barella non preoccupa tanto, ma si preferisce comunque aspettare il suo rientro ed effettuare tutti gli approfondimenti del caso per avere un quadro sicuramente più chiaro sulle condizioni del centrocampista.