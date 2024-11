“Inzaghi al posto di Guardiola al City”: la rivelazione del tecnico dell’Inter

Clamorosa indiscrezione sul futuro di Simone Inzaghi: si apre uno spiraglio per la panchina del titolato club britannico

Sono ormai diversi anni che si parla di un possibile addio di Pep Guardiola al Manchester City. Il guru catalano, già uno dei tecnici in assoluto più vincenti dell’intera storia del calcio inglese, è in carica presso gli ‘Sky Blues‘ dall’ormai lontano 2016. Sarebbe pleonastico, in questa sede, elencare tutti i trofei messi in bacheca dall’ex metronomo del Barcellona.

Stiamo parlando, del resto, di uno degli allenatori che, nell’opinione comune di tifosi ed addetti ai lavori, ha cambiato la concezione del calcio moderno con idee innovative e rivoluzionarie. Ogni grande favola però ha la sua fine. Questa, complice l’ancora non chiarissima situazione dei Citizens relativa a possibili penalizzazioni per presunte violazioni del FPP, potrebbe arrivare già alla fine di questa stagione.

Al di là del pericolo che la creatura dell’allenatore spagnolo possa essere di fatto smantellata in caso di retrocessione nella terza divisione inglese, o penalizzata pesantemente in classifica in questa annata o nelle prossime, l’avventura di Guardiola sembra essere al capolinea.

Sempre sul pezzo, maniacale nel lavoro e negli aggiornamenti tattici per essere sempre un passo avanti rispetto a tutti, Guardiola sembra stanco. Comprensibilmente stanco. Un po’ come Jurgen Klopp, che non a caso ha lasciato il Liverpool dopo 9 anni di battaglie e successi.

Nella ridda di nomi che la stampa inglese ha iniziato a far circolare per l’eventuale dopo-Pep, quello di Simone Inzaghi, già accostato eccome al Manchester United nella scorsa estate e non solo, è tra i più gettonati.

“Perfetto per la Premier”: la sentenza del grande ex Inter

Intervenuto al podcast ‘The Italian Football”, Marco Materazzi, uno che nella storia dell’Inter avrà sempre un posto di tutto rispetto, ha parlato del tecnico piacentino e della possibilità di un futuro in Inghilterra. Ovviamente il discorso è gravitato anche intorno alla destinazione più affascinante: quella rappresentata proprio dalla panchina dei plurivincitori della Premier League negli ultimi anni.

“Inzaghi è perfetto per la Premier League“, ha esordito Materazzi. “Penso a club come l’Arsenal, o anche al Manchester United e al Manchester City, soprattutto considerando che il futuro di Guardiola è ancora incerto. Tuttavia, da tifoso dell’Inter, spero che rimanga alla guida dei nerazzurri: ha ancora un lavoro da fare qui“, ha concluso.