L’Inter pesca il gioiello nascosto del Barcellona: formula speciale di Marotta

L’Inter ha necessità piuttosto impellenti sul calciomercato in entrata, che potrebbero portare Marotta a bussare alla porta del Barcellona

La storia ci ha insegnato che quando Inter e Barcellona si mettono a trattare in sede di calciomercato, arrivano sempre delle novità molto importanti, capaci di scrivere il destino del club nerazzurro. Non si può non parlare di quello che è successo nel 2009, uno scambio che ha portato alla vittoria del Triplete.

Non vogliamo far pensare che succeda la stessa cosa con il profilo che vi stiamo annunciando, ma potrebbe essere comunque una svolta piuttosto concreta per la retroguardia a disposizione di Simone Inzaghi. Intanto, è importante sottolineare che alcuni cambiamenti saranno praticamente obbligati per diversi calciatori in rosa.

La volontà di Oaktree, seguita a stretto giro di posta dalla dirigenza, è ringiovanire la rosa e abbassare l’età media del gruppo, per cui è inevitabile che nei prossimi mesi ci sia chi dirà addio. E anche in difesa i cambiamenti non mancheranno, con Stefan de Vrij che pare ormai al capolinea della sua storia a Milano. Il sostituto potrebbe arrivare proprio dal Barcellona, ma non si tratta di uno dei titolarissimi dei blaugrana.

Marotta pesca il nuovo difensore in casa del Barcellona

Il club catalano è uno di quelli che è partito meglio in questa stagione e la sensazione è che sarà fino alla fine una delle principali pretendenti alla Champions League, oltre che alla Liga. Nell’undici e negli equilibri che ha trovato l’allenatore, però, sta trovando difficoltà a emergere un talento come Sergi Dominguez.

Parliamo di un classe 2005 che si è messo in evidenza nel precampionato. La struttura fisica è ancora del tutto da completare, come è normale che sia per un 19enne, ma parliamo di un ragazzo alto 191 centimetri, intelligente nella lettura del gioco e nel capire in anticipo le situazioni tattiche. E poi è forte nell’impostazione della manovra e nel gioco aereo, in entrambe le aree di rigore.

In tutto ha giocato solo tre partite nella Liga in questa stagione e vorrebbe una situazione in cui mettere in evidenza tutte le sue qualità. Per questo, l’Inter potrebbe riuscire a strapparlo ai blaugrana con un’offerta sotto i 10 milioni di euro. È probabile comunque che il Barcellona decida di riservarsi il diritto di recompra per non perdere totalmente il controllo del cartellino.