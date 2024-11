Sequestrati tutti i conti e i beni: l’ex Inter costretto a fare autista Uber

Una delle leggende del calcio turco è stato costretto a reinventarsi dopo gli enormi problemi avuti col governo del suo paese: ecco cosa fa ora l’ex nerazzurro

Da bomber di razza ad autista improvvisato. Da icona e giocatore tra i più rappresentativi nella storia del glorioso club turco a venditore di libri. L’ex attaccante dell’Inter – 24 presenze e 5 gol in Serie A nella stagione 2000/01 – non solo non è rimasto nel mondo del calcio con un ruolo attivo proprio nella società che lo ha esaltato come professionista, ma è addirittura dovuto fuggire dal suo paese. Una storia incredibile, che merita di essere raccontata.

Molto attivo nel sociale – e quindi, di riflesso, anche in campo politico – da parecchi anni, il classe ’71 si è molto interessato alle vicende della Turchia una volta appesi gli scarpini al chiodo. Collegato, suo malgrado, ad azioni politiche portate avanti dal religioso Fethullah Gulen contro il governo di Erdogan, Hakan Sukur è stato niente di meno costretto a lasciare la sua patria, pena una sentenza di condanna a morte che gravava sulla sua testa.

Dopo aver subìto la confisca di tutti i beni, delle proprietà, e il blocco dei conti correnti – all’attaccante è stata perfino ritirata la nazionalità turca – l’ex giocatore è emigrato negli Stati Uniti. Dove ha intrapreso una carriera post calcio quanto meno curiosa.

Hakan Sukur, l’incredibile vicenda dell’ex calciatore turco

Non dev’esser stato affatto facile accettare di reinventarsi autista Uber. Tentando di arrotondare vendendo dei libri. Per un uomo che, finché aveva portato avanti la sua remunerativa professione, è stato considerato in patria una sorta di semi-Dio, alla stregua di un Roberto Baggio in Italia o di un Raul Gonzales Blanco in Spagna, accettare l’esilio sotto la minaccia della propria vita è stata, ed è ancora, un’esperienza traumatica.

Senza entrare nel merito della legittimità delle azioni intraprese dall’autoritario regime del premier turco, la storia di Hakan Sukur ha destato non poca emozione nei cuori di tutti gli sportivi e non solo.

L’ex giocatore, che meriterebbe eventualmente un regolare processo che possa certificare la sua partecipazioni ad azioni dal carattere eversivo, sogna un giorno di tornare nella sua Turchia. Magari continuando, ma solo per diletto, a vendere libri accompagnando le persone nei luoghi desiderati a bordo di un taxi. Molto probabilmente, finché resterà in carica Erdogan, l’ambizione di Hakan è destinata a restare un sogno impossibile.