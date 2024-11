Bomber dall’Olanda, momento magico: all’Inter a prezzo stracciato

Un attaccante dall’Olanda potrebbe intrecciare la sua strada con quella dell’Inter: può arrivare a prezzo stracciato

Non è così facile individuare il futuro dell’attacco dell’Inter. Se Lautaro Martinez, con la firma del rinnovo di contratto, ha blindato la sua permanenza in nerazzurro, lo stesso non si può dire di Marcus Thuram, che ha nel suo contratto una clausola rescissoria da 90 milioni di euro che diversi club europei potrebbero decidere di pagare.

Il francese, però, non è il solo nome in bilico, anzi altri due calciatori sono praticamente certi di aver terminato la loro esperienza in nerazzurro. Stiamo parlando di Marko Arnautovic e Joaquin Correa: i contratti di entrambi i calciatori sono in scadenza a giugno 2025 e, nonostante la presenza ingombrante del Mondiale per club, nessuno ha intenzione di rinnovarli.

Per questo, anche grazie all’importante risparmio che verrebbe generato, Marotta e Ausilio contano di poter portare almeno un sostituto di alto livello – Jonathan David è il primo nome nel mirino, ma ci sarà da battere la concorrenza dei grandi club europei, a partire dal Bayern Monaco e dal Barcellona. Un nome, invece, sta attirando l’attenzione in Olanda.

Proposto un bomber all’Inter dall’Olanda: risposta già decisa

In Olanda c’è sempre più attenzione al percorso dell’Utrecht, che si sta imponendo a sorpresa, e nonostante un monte ingaggi molto basso, come uno dei top club dell‘Eredivisie in questa stagione. Infatti, ha già totalizzato 28 punti ed è seconda in classifica, dopo aver trovato grande equilibrio tra attacco e difesa.

Il club potrebbe sfruttare il momento magico con alcune cessioni di lusso che potrebbero rimpolpare le casse del club. Occhio a Ole Romeny, attaccante di 24 anni capace di fare molto lavoro sporco per la squadra ed essere utile alla manovra. Alcuni intermediari potrebbero proporlo all’Inter per chiudere l’attacco e con una valutazione di 5 milioni di euro al massimo, che potrebbe attrarre la dirigenza.

Finora ha messo a segno solo due gol in campionato, ma le sue prestazioni sono state comunque positive. Marotta e Ausilio, per il momento, sono pronti a rifiutare qualsiasi proposta relativa il ragazzo, e si stanno concentrando su altri profili più appetibili, almeno dal loro punto di vista.