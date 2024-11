Il nuovo Reijnders per l’Inter: si chiude a prezzo di saldo

Tijjani Reijnders sta facendo molto bene al Milan, ma l’Inter potrebbe rispondere con un altro profilo molto interessante dall’Olanda

I piani per il calciomercato dell’Inter sono ben chiari e, al momento, non prevedono investimenti importanti durante il calciomercato di gennaio. Marotta e Ausilio si sentono sicuri della rosa che hanno a disposizione e hanno intenzione di terminare così la stagione, sfruttando un gruppo coeso e in cui le alternative non mancano ruolo per ruolo.

Anche i cugini, però, nonostante qualche difficoltà in più a trovare continuità, hanno calciatori di assoluto valore e uno di quelli che sta crescendo di più in questa stagione è assolutamente Tijjani Reijnders. Il centrocampista sta brillando parecchio agli ordini di Paulo Fonseca, macina gioco, crea occasioni da gol ed è abile anche nell’inserimento.

Negli ultimi due match prima della sosta l’ha dimostrato: è andato a segno contro il Real Madrid, facendo impazzire la retroguardia avversaria e ha fatto molto bene anche contro il Cagliari, portando a termine un assist che ha fatto il giro del mondo. Non ci sono molti calciatori come lui in circolazione, tanto che si parla con forza dell’interesse di molte big, ma l’Inter potrebbe avere la risposta pronta dall’Olanda.

Inter forte sul talento olandese: non solo Reijnders, ecco il suo erede

Sem Steijn è un nome che chi non è un grande appassionato di calcio internazionale non conoscerà così bene, ma si sta mettendo in grande evidenza in Eredivisie, dove è un punto stabile del Twente che sta stupendo tutti e si sta confermando tra le prime posizioni in classifica.

Parliamo di un centrocampista di 23 anni, che ama agire come trequartista o tra le linee e più agire anche in posizione più bassa, quasi da regista puro. I dati su di lui sono clamorosi per l’apporto che sta dando alla squadra. In undici partite giocate, ha messo a segno otto reti e due assist.

Nonostante ciò, in virtù di un contratto che scadrà a giugno 2025, il suo valore di mercato è ancora piuttosto basso e si aggira attorno ai 10 milioni di euro. L’Inter potrebbe vederlo come un’occasione e portarlo in Italia come erede di Mkhitaryan. Certo, ci sarebbe un periodo di ambientamento da rispettare, ma sul valore del ragazzo non ci sono più dubbi.