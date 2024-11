L’accordo è arrivato: i tifosi dell’Inter sono furiosi

Importantissima indiscrezione di mercato quelle emersa nelle scorse ore. Ai tifosi dell’Inter non farà certo piacere

Pausa di campionato e indiscrezioni di mercato, un binomio ormai consolidato quando la Serie A si ferma per gli impegni delle Nazionali. Figuriamoci poi a novembre con l’approssimarsi della sessione invernale di calciomercato prevista a gennaio e sempre più vicina.

Non dovrebbero esserci nuovi innesti nell’Inter che sta già comunque lavorando in vista della prossima stagione come conferma l’interessamento dei nerazzurri per Jonathan David, l’attaccante canadese del Lille, uno dei bomber più prolifici nella prima parte di stagione, destinato a liberarsi a parametro zero senza il rinnovo del contratto in scadenza.

Su David c’è anche la Juventus, chiamata invece necessariamente a intervenire a gennaio per acquistare un nuovo difensore che possa sopperire all’assenza di Bremer, la cui stagione è già terminata lo scorso ottobre con l’infortunio al legamento del ginocchio sinistro subito nel match di Champions League contro il Lipsia. Tra gli obiettivi accostati ai bianconeri c’è anche un ex Inter, destinato con tutta probabilità a cambiare squadra alla riapertura del mercato.

Juventus, un ex Inter in difesa: ha già detto sì

Ci riferiamo a Milan Skriniar. Il difensore slovacco, finito ai margini del PSG con Luis Enrique, avrebbe espresso il suo interessamento per la possibile proposta della Juventus che può permettergli di rilanciarsi in un momento non certo facile della sua carriera. Solo 4 le presenze finora in Ligue 1 per l’ex Inter che ha terminato sette partite in panchina e in una non è stato addirittura convocato.

Peggio è andata in Champions League con zero minuti in quattro partite. Non certo quello che si sarebbe aspettato Skriniar quando, un anno fa, ha deciso di lasciare l’Inter a parametro zero, rifiutando la proposta di rinnovo presentata dalla dirigenza nerazzurra.

Con Skriniar che non rientra più nei piani di Luis Enrique e che ha mostrato gradimento per un possibile approdo in bianconero, per la Juventus l’eventuale acquisto dello slovacco si prospetta comunque molto complicato. Raggiungere un’intesa con il calciatore non è affatto un ostacolo insormontabile. Ben diversa, invece, potrebbe essere l’eventuale trattativa con il PSG.

La Juventus, infatti, non pare intenzionata ad acquistare Skriniar a titolo definitivo ma solo in prestito. Un altro problema potrebbe essere poi l’ingaggio attualmente percepito dal difensore che è superiore ai 10 milioni di euro. Decisiva, in una situazione simile, può essere la volontà del giocatore cui certo non piace la condizione di esubero di lusso e potrebbe forzare la cessione a titolo temporaneo. Motivo ulteriore per cui Skriniar alla Juventus resta una possibile opportunità di mercato che, se dovesse concretizzarsi, farebbe infuriare i tifosi dell’Inter, i quali mai si sarebbero aspettati di vedere in bianconero un loro ex capitano.