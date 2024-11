40 milioni per la coppia: l’Inter investe in casa Bologna

Dopo aver fallito l’assalto al giocatore felsineo la scorsa estate, Beppe Marotta rilancia aggiungendo cash e un altro profilo nel pacchetto

Che fosse difficile ripetere lo straordinario cammino dello scorso anno, era cosa risaputa. Vieppiù complicato, anzi forse impossibile, dopo le eccellenti cessioni di Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori. Se poi alle partenze dei due big ci aggiungiamo il terribile infortunio occorso al terzo cavaliere della fantastica cavalcata della gestione Thiago Motta, ecco che il Bologna di Vincenzo Italiano – davvero coraggiosa la scelta del tecnico di arrivare dopo una stagione irripetibile – ha dovuto fare i conti con delle inevitabili difficoltà.

Dopo un normale periodo di assestamento però, i rossoblù sembrano essersi rimessi in carreggiata, complice anche l’ultima prestigiosa vittoria esterna ottenuta sul campo della Roma, nell’ultima recita di Ivan Juric da tecnico dei capitolini. La risalita, dice qualcuno, è appena iniziata. E certamente sarà agevolata dal pieno recupero del centrocampista – il suddetto terzo big- rientrato per 8′ nella gara di Lecce, quella precedente all’impegno contro i giallorossi.

Il leader britannico, che già prenota una maglia da titolare per la prima partita dopo la sosta, dovrà trascinare i compagni a credere che l’impresa dello scorso anno sia possibile. Tra quelli che necessitano di una scossa maggiore c’è anche un obiettivo di mercato dell’Inter nella scorsa estate. Uno che, una volta infortuatosi in nazionale Tajon Buchanan, era stato messo nel mirino da Marotta, che però non ha affondato il colpo sullo svizzero.

Ora, considerando le mutate necessità del club meneghino, l’abile dirigente pensa ad un clamoroso 2×1. Mettendo qualcosa come 40 milioni sul piatto per i due giocatori.

Marotta prova il 2×1: super offerta al Bologna

Ormai gli indizi li abbiamo forniti tutti. Non è un mistero che la dirigenza nerazzurra abbia cerchiato in rosso, nell’agenda di mercato, i nomi di Lewis Ferguson e Dan Ndoye. Entrambi chiamati a ripetere quanto di eccezionale fatto vedere lo scorso anno, lo scozzese e l’elvetico, per diversi motivi, sono mancati all’appello.

Il primo, come detto, non c’è stato a causa dei postumi della rottura del legamento crociato del ginocchio rimediata lo scorso aprile. Il secondo, dopo un ottimo Europeo, è tornato nel suo club un po’ scarico, se non addirittura confuso dai nuovi compiti tattici affidatigli dall’allenatore.

L’Inter, che ben sa cosa potrebbero dare i due giocatori se messi nelle migliori condizioni per poterlo fare, sta per affondare il colpo. 40 milioni per la coppia è l’interessante offerta che Beppe Marotta intende mettere sul piatto del Ds Giovanni Sartori. Forse troppo presto per pensare di spuntarla a gennaio, ma qualcuno è già pronto a scommettere che a luglio i due dirigenti possano riaggiornarsi per riparlarne…