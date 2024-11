Ancelotti pesca in casa Inter: 50 milioni sul piatto

Importante offensiva del club merengue, che bussa a casa Inter mettendo una cifra importante sul piatto: affare clamoroso

La preoccupazione, tra i tifosi nerazzurri, già serpeggia. Non tanto per la somma quasi irrifiutabile che il presidentissimo Florentino Perez intende mettere sul piatto per uno dei big dell’undici di Simone Inzaghi, quanto per quello che dice la storia a proposito dei giocatori che il Real Madrid si mette in testa di acquistare. Prima o poi, questi arrivano.

Da Ronaldo il Fenomeno a Zinedine Zidane, da Ricardo Kakà a David Beckham finendo con un certo Kylian Mbappe, se la ‘Casa Blanca‘ decide che quel campione deve essere suo, lo diventa. Pur non parlando, nel caso del giocatore dell’Inter messo nel mirino dagli spagnoli, di un fuoriclasse ai livello di quelli sopracitati, il discorso vale lo stesso. Anzi, forse a maggior ragione se davvero Florentino decidesse di passare dai rumors ai fatti, probabilmente Marotta dovrebbe farsi da parte. Anche perché sarebbe difficile per lo stesso calciatore dire di no.

Non stiamo parlando di Nicolò Barella o di Lautaro Martinez o di Marcus Thuram, sebbene per quest’ultimo il Real potrebbe anche decidere di versare la clausola da 85 milioni qualora Vinicius Jr. decidesse di accettare le lusinghe della Saudi Pro League. Ci stiamo riferendo a quello che senza ombra di dubbio è il giocatore nerazzurro più tifoso tra quelli militanti nel club.

Real Madrid all’assalto di Dimarco: i dettagli

È andato via, aspettando pazientemente il suo turno, per poi tornare e riprendersi tutto con gli interessi. Andando forse anche oltre le sue più ottimistiche aspettative. Bella storia quella di Federico Dimarco, milanese di nascita e tifoso nerazzurro DOC, diventato negli anni un pilastro dell’Inter di Inzaghi.

Le prestazioni sempre in crescendo dell’esterno mancino hanno attirato sul giocatore l’attenzione di diversi club europei. Anche tra i più importanti. Complice una carenza di profili di un certo lignaggio sull’out sinistro difensivo – Ferland Mendy, per quanto titolare quest’anno, non convince quasi nessuno dalle parti del Bernabeu – il Real ha deciso di rompere gli indugi per la posizione.

Non a caso, e non da oggi, si fa insistentemente il nome di Theo Hernandez come cavallo di ritorno sulla fascia sinistra. Da oggi, come riporta anche la stampa spagnola, anche Dimarco è finito nell’agenda di mercato delle Merengues. 50 milioni sul piatto e passa la paura. Non quella dei tifosi interisti, già preoccupati che il loro idolo possa salutare tutti a fine stagione.