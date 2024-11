Inter contro Calhanoglu: “Società molto stizzita. Due mosse di Inzaghi”

Nervi leggermente tesi tra il club nerazzurro e il centrocampista turco: Inzaghi, in vista dei prossimi match, potrebbe fare delle mosse a sorpresa

Maledette Nazionali. Come ormai di consueto, i viaggi e le partite dei giocatori impegnati con le rispettive selezioni rappresentano una sorta di spauracchio dal quale difendersi, aspettando e sperando di uscirne indenni. A turno, con una regolarità quasi scientifica, tutti i club fanno i conti con gli infortuni dei loro giocatori, sottoposti spesso a viaggi lunghissimi, talvolta transoceanici, quando si tratta di atleti sudamericani o nordamericani.

E così, dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro subìto da Juan Cabal, il difensore colombiano della Juve, anche l’Inter fa i conti con le noie di uno dei suoi leader tecnici. Sebbene l’infortunio non sia di grave entità, le condizioni di Hakan Calhanoglu preoccupano non poco lo staff medico e tecnico dei nerazzurri.

Dopo esser uscito al 45′ della sfida col Galles giocata sabato 16 novembre, e terminata 0-0, l’ex Milan si è sottoposto a dei controlli per il riacutizzarsi di un fastidio già sofferto recentemente.

“Il vecchio infortunio è tornato, ma non ho niente di grave – ha avuto modo di dire il playmaker nerazzurro nella conferenza stampa post partita -. Non ci sono lesioni muscolari, spero di essere in campo per la partita contro il Verona“, ha poi concluso.

Anche se, in accordo con i medici della sua nazionale, il turco non ha preso parte alla successiva uscita della sua squadra contro il Montenegro – nefasta la sconfitta patita dall’undici di Vincenzo Montella, che ha perso primato e promozione in Lega A della Nations League – all’Inter proprio non sarebbe andata già che il giocatore non sia subito rientrato a Milano per accertamenti più approfonditi.

Inter-Calhanoglu, nervi tesi: Inzaghi fa le sue scelte

A dimostrazione di come e quanto, alla Pinetina, non abbiano preso bene né la notizia in sé del riacutizzarsi del fastidio all’inguine, né il mancato rientro alla base del giocatore, il giornalista Franco Ordine ha scoperchiato il vaso. Anticipando quelle che saranno le mosse del tecnico piacentino per le prossime gare.

“Mi raccontano che quelli dell’inter sono molto stizziti dal comportamento di Calhanoglu. Lo avrebbero voluto subito ad Appiano Gentile per fargli fare le visite. Sembrerebbe che con la nazionale turca abbia avuto una ricaduta sul vecchio infortunio all’inguine. Inzaghi si fida di quelli esperti: magari a Verona fa giocare Asllani perché l’asticella non è altissima, mentre in Champions con il Lipisia dovrebbe schierare Zielinski centrale“, ha detto ai microfoni di Radio Radio.