Inter, la data da segnare in rosso a dicembre: si decide tutto, attesa alle stelle

Archiviata la pausa per le Nazionali, l’Inter si appresta ad affrontare un tour de force di impegni ravvicinati fino a fine anno. Attenzione a una data importantissima a Dicembre

Tutti di nuovo a disposizione di Inzaghi ad Appiano Gentile. Lautaro Martinez sarà l’ultimo a rimettersi a disposizione dell’allenatore nerazzurro, a 48 ore dalla prossima sfida di Serie A che opporrà l’Inter al Verona, sabato alle 15 al Bentegodi. Partita che, in caso di vittoria, può permettere ai nerazzurri di superare provvisoriamente il Napoli in testa alla classifica.

A Verona comincerà un ciclo di partite ravvicinate di partite per l’Inter che durerà fino a fine anno. Tra la sfida con gli scaligeri a quella con il Cagliari, in programma il prossimo 28 dicembre, l’Inter disputerà nove partite in poco più di un mese tra novembre e dicembre, mese nel quale i campioni d’Italia esordiranno anche in Coppa Italia contro l’Udinese negli ottavi di finale.

Oltre a Serie A, Champions e coppa nazionale, dicembre sarà un mese importante per l’Inter anche per un altro evento, di cui recentemente è stata comunicata la data. Un giorno che i tifosi devono tenere bene a mente perché si tratta di una prima volta assoluta nella storia del club nerazzurro.

Inter, una data importantissima a dicembre

Giovedì 5 dicembre, alle 18 ora italiana, si terrà a Miami il sorteggio dei gironi della prima edizione del Mondiale Fifa per Club, competizione in programma la prossima estate, negli Usa, dal 15 giugno al 13 luglio. L’Inter è una delle 31 partecipanti all’evento che avrà un format in tutto identico a quello del Mondiale per le nazionali con 8 gironi da 4 squadre ciascuno che qualificano le prime due alla fase a eliminazione diretta con ottavi, quarti, semifinale e finale, quest’ultima prevista al Metlife Stadium di New York.

Al momento, non si conoscono i criteri del sorteggio che saranno resi noti a ridosso dello stesso. Vedremo se si procederà con la consueta suddivisione in teste di serie e fasce oppure con vincoli che tengano conto della provenienza delle squadre qualificate, rappresentative dei cinque continenti.

L’Inter è una delle dodici europee insieme a Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Juventus, PSG, Chelsea, Borussia Dortmund, Porto, Benfica, Atletico Madrid e Salisburgo. Sei le compagini del Sudamerica con Palmeiras, Flamengo, Fluminense, River Plate, Boca Juniors in attesa della vincitrice della finale di Copa Libertadores tra Botafogo e Atletico Mineiro.

L’Asia schiera l’Al Hilal di Neymar e Milinkovic Savic, i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds, i coreani dell’Ulsan e l’Al Ain, squadra degli Emirati Arabi. Quattro le africane con gli egiziani dell’Al Ahly, i marocchini del Wydad Casablanca, i tunisini dell’Esperance e i sudafricani del Mamelodi Sundowns. Attenzione alle compagini del Nord-Centro America con i messicani del Monterey, del Pachuca e del Leon che affiancheranno gli americani del Seattle Sounders e dell’Inter Miami di Messi, entrata tra le qualificate su invito. La 31° qualificata è l’Auckland City, squadra neozelandese in rappresentanza dell’Oceania.

Il sorteggio dei gironi del Mondiale per Club sarà visibile in diretta, gratuitamente, sull’applicazione Fifa+, disponibile per smart tv e dispositivi mobili. Il canale Fifa+ è visibile in chiaro su pc sul sito ufficiale e su Samsung TV Plus nella sezione dedicata ai canali di sport della piattaforma gratuita presente su tutte le smart tv del marchio.