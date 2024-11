“Tonali e Gyokeres all’Inter”: svelato il grande sogno, tutta la verità

Sandro Tonali e Viktor Gyokeres sono due colpi che rientrano nei sogni di molti club: tutta la verità sull’Inter e sul loro futuro

L’Inter deve pensare al futuro sul calciomercato, anche se la dirigenza ha già abbassato i toni riguardo i possibili acquisti che potrebbero arrivare dalle parti di Appiano Gentile. Marotta e Ausilio devono fare la spola tra peripezie economiche e la necessità di rinforzare la squadra per centrare i massimi obiettivi.

La società sa bene che la priorità sarà ringiovanire la rosa praticamente in tutti i reparti e vorrebbe diminuire gli acquisti a parametro zero, che peserebbero davvero tanto sul bilancio. Sia in attacco, sia a centrocampo, però, degli innesti dovranno firmare e la lista di calciatori nel mirino del club è già parecchio lunga.

Negli ultimi giorni, per una serie di contingenze, si sta tornando a parlare con forza di Sandro Tonali. Per ora è un’ipotesi che circola soprattutto sul web e tra i tifosi, che sarebbero ben felici che fosse proprio lui l’erede di Mkhitaryan. Al momento, però, è davvero complicato ipotizzare l’arrivo dell’ex Milan a cifre convenienti, nonostante le cose con il Newcastle non stiano decollando, anche dopo la fine della squalifica per calcio scommesse.

Il grande sogno dell’Inter sul calciomercato: i tifosi votano Tonali e Gyokeres

Abbiamo chiesto agli utenti che frequentano la pagina Facebook di ‘InterLive’ quale fosse il loro sogno sul calciomercato, e cioè quale calciatore vorrebbero vedere a tutti i costi con la maglia nerazzurra. Tra i profili più desiderati, c’è proprio quello di Tonali, che formerebbe un centrocampo da sogno insieme a Barella e Calhanoglu – inoltre, aumenterebbe il nucleo italiano del club.

Ma non c’è solo il calciatore che piace tanto anche a Luciano Spalletti tra i profili più gettonati. Attenzione, infatti, a Gyokeres: la punta è l’uomo del momento, ha medie realizzative impressionanti in tutte le competizioni e sta trascinando lo Sporting in una stagione da sogno.

Il suo prezzo, però, è lievitato e crediamo davvero difficile che possa arrivare ad Appiano Gentile. Sognare, però, non costa nulla e sono davvero tanti i tifosi che vorrebbero vedere il bomber a Milano. Crediamo che siano altre le big europee in pole position sul centravanti, in primis il Manchester United, dato che Amorim si trasferirà proprio lì dopo l’esonero di Erik ten Hag.