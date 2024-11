Marotta fa imbestialire Conte: a zero dal Napoli all’Inter

Secondo alcune fonti Marotta potrebbe essere pronto a strappare a zero un giocatore dal Napoli di Conte

La notizia è stata diffusa da Kiss Kiss Napoli, una radio di norma ben informata sulle vicende concernenti la squadra azzurra. Secondo la fonte, Beppe Marotta starebbe seguendo da molto vicino un giocatore del Napoli e potrebbe essere pronto a un nuovo scippo a zero: Antonio Conte non la prenderebbe affatto bene.

La primavera scorsa, Aurelio De Laurentiis, con uno dei suoi soliti interventi poco formali, lasciò intendere di essere poco contento di come Marotta si era inserito su Zielinski. Secondo il presidente del Napoli, l’Inter avrebbe interferito con i suoi piani di rinnovo del contratto del calciatore polacco. A far chiarezza è stato in un secondo momento lo stesso centrocampista.

Zielinski ha spiegato che non è mai stato contrario a un rinnovo con gli azzurri: se la trattativa non è andata a buon fine è perché De Laurentiis è stato poco propositivo e realista. Poi, arrivata l’occasione di giocare per l’Inter, il polacco ha capito che gli conveniva svincolarsi, in senso stretto e lato.

Marotta pronto al colpo zero: per Conte e De Laurentiis è un’offesa

Da allora, comunque i rapporti fra Inter e Napoli sono abbastanza tesi. E la situazione potrebbe inasprirsi nel caso in cui Marotta puntasse davvero a ingaggiare un altro tesserato azzurro a costo zero. La vicenda evocata da Radio Kiss Kiss è quella relativa al rinnovo di contratto del portiere Alex Meret.

Secondo i giornalisti della radio partenopea, Marotta sarebbe pronto a prendere gratis il portiere del Napoli. Formalmente non ci sarebbero stati ancora contatti, ma qualora non arrivasse l’accordo con la società azzurra per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno prossimo, l’Inter sarebbe pronta a farsi avanti.

Non è certo la prima volta che il nome di Meret viene accostato alla società nerazzurra… Ma è plausibile che Marotta possa puntare sull’estremo difensore del Napoli (autore nella scorsa stagione di prestazioni non sempre di livello)? Meret piace, ma al momento l’Inter non dovrebbe avere urgenza di investire in quella posizione.

Quindi si tratta di una voce e niente di più. La trattativa per il rinnovo con il Napoli non è arrivata ancora a un punto di svolta, ma non c’è stata neanche la rottura. Le parti sembrano intenzionate ad andare ancora avanti insieme.

Per Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, invece, il fatto che Meret non abbia ancora prolungato dipenderebbe proprio dall’interessamento dell’Inter. “Marotta vuole portarlo all’Inter a parametro zero“, ha spiegato il giornalista, aggiungendo che Meret in questo momento non sente la piena fiducia della società, della piazza e dell’allenatore.

Futuro già scritto: le posizioni di Martinez e Stankovic

Quest’estate l’Inter ha già investito per un portiere prendendo Josep Martinez. Lo spagnolo non ha ancora esordito ufficialmente con i nerazzurri, anche perché Sommer continua a dimostrarsi un elemento affidabile. Nel precampionato, l’ex Genoa non ha fatto benissimo e finora Inzaghi ha preferito non rischiare.

L’esordio con i nerazzurri per il nuovo acquisto dovrebbe arrivare il mese prossimo in Coppa Italia. Cioè quando l’Inter affronterà l’Udinese nella prima partita di Coppa Italia della stagione, il 19 dicembre. E lì si capirà di che pasta è davvero fatto lo spagnolo.

Martinez è venuto a Milano per vestire i panni di erede di Sommer. Ma lo svizzero non sta dando segnali di appannamento. Continuando con prestazioni simili, difficilmente farà spazio al secondo portiere. Poi, tutto potrebbe cambiare la prossima stagione. Anche se l’Inter continua a monitorare anche i progressi del suo tesserato Filip Stankovic, in prestito al Venezia.