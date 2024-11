Un altro ex Milan nel mirino: l’Inter prepara il colpo ad effetto

Non solo Maldini e Donnarumma: Marotta ha messo nella sua agenda di mercato un altro ex giocatore rossonero

Sembra quasi che lo faccia apposta e forse non ci scostiamo troppo dalla realtà se sosteniamo il concetto dopo l’ultima indiscrezione di mercato che attribuisce a Beppe Marotta un pressing imminente su un ex calciatore del Milan. L’ennesimo degno di interesse da parte dell’abile dirigente meneghino.

È così che, dopo i sondaggi esplorativi – forse qualcosa di più – su Daniel Maldini, l’Ad nerazzurro ha deciso di aprire un dialogo di mercato niente di meno che col Real Madrid. Già, perché nel glorioso club spagnolo milita un fantasista che potrebbe far proprio al caso della Beneamata.

Poco impiegato da Carlo Ancelotti dopo la buona resa dello scorso anno – stagione in cui comunque è quasi sempre subentrato dalla panchina – il 25enne malagueño di nazionalità marocchina non ha trovato molto spazio in questa prima fase della stagione.

‘Colpa’ ovviamente, ma non solo, dell’arrivo di un certo Kylian Mbappé dalle parti di Concha Espina. In siffatta situazione, l’idea di tornare in Italia starebbe accarezzando la mente del calciatore, già visto con la maglia del Milan dal 2020 al 2023.

Marotta, altro sgarbo al Milan: fari puntati su Brahim Diaz

Croce e delizia della tifoseria rossonera, capace di grandi colpi di genio ma alle volte incostante nel suo rendimento, Brahim Diaz è uno dei rimpianti del club meneghino. Il Real Madrid, che si era garantito il diritto di recompra sul giocatore dopo i tre anni passati a Milanello, lo ha riaccolto a casa nell’estate del 2023. Sembrava poter essere l’inizio di una nuova storia tra il club merengue e lo spagnolo di origini nordafricane, ma le scelte di Ancelotti stanno penalizzando il percorso del trequartista mancino.

Di tutto ciò si è accorto eccome Marotta, sempre a caccia di profili di qualità per il fronte offensivo. Schierabile come atipico trequartista in un modulo che comunque Inzaghi dovrebbe adattare sulle sue caratteristiche, o impiegabile come seconda punta al fianco di uno tra Lautaro e Thuram, Brahim Diaz potrebbe essere il grande colpo del mercato invernale nerazzurro.

Con quel gusto in più dato dal tesserare un giocatore che diede il suo contributo alla vittoria dell’ultimo scudetto del Milan, quello del 2022. Una sorta di ‘vendetta’ anticipata di Marotta in risposta al supposto interesse del Milan per Sebastiano Esposito e soprattutto per Cesare Casadei.