Correa e difesa a quattro: Inzaghi allo scoperto dopo Verona-Inter

Simone Inzaghi ha parlato subito dopo la bella vittoria dell’Inter contro il Verona: le statistiche evidenziano un dato a sorpresa

È un Inzaghi soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni di ‘Dazn’ subito dopo il fischio finale del match contro il Verona, dominato dall’Inter e finito con il risultato di 5-0. Non potevano mancare elogi su Joaquin Correa, grande protagonista della gara con un gol e due assist.

“Stavolta non ho avuto dubbi, dovevo scegliere chi dovesse giocare al suo fianco“, ha dichiarato l’allenatore dopo aver ribadito che si stava allenando bene da luglio e meritava un’occasione. Sulla difesa a quattro sperimentata, invece, non si è sbottonato più di tanto: “Può essere. Avevo bisogno di far rifiatare qualcuno perché le partite con le Nazionali tolgono energie mentali, poi avevo il problema di Carlos Augusto che era al rientro dopo un mese di assenza”.

Continua, invece, il momento positivo di Yann Bisseck: “Sono contento per lui, ha lavorato tanto e si sta giocando le sue carte nel migliore dei modi”. E non poteva mancare un pensiero al prossimo impegno in Champions League: “Il Lipsia è secondo in Germania e sta giocando un ottimo calcio, dobbiamo fare una grande partita davanti ai nostri tifosi”.

Poi sono arrivate anche le dichiarazioni di Correa a ‘Dazn’: “I miei compagni mi aiutano. Sono sereno per questo, lavoro e sono contento perché loro erano contenti perché ho fatto bene oggi. Il tacco a Bisseck? Lo volevo fare, poi sul gol è stato fortunato. Erano tutti felici, questo mi riempie di orgoglio perché andiamo tutti sulla stessa strada e dobbiamo continuare così”.

Le statistiche di Verona-Inter: non solo dominio, ci sono costruzione e cinismo

L’Inter di Inzaghi è bella e vincente, nelle idee dell’allenatore e ora anche sul campo. Quella contro il Verona, che andrà in ritiro come annunciato dal tecnico Zanetti (“Siamo stati indecorosi, non degni di questo stadio”, le sue parole a Dazn’), è la prestazione che ogni tecnico vorrebbe ed è avvalorata anche dalle statistiche del match. I nerazzurri hanno concluso la partita con un xG superiore a tre, ma soprattutto un possesso palla al 70 per cento.

È tantissimo ed è inficiato anche da un secondo tempo in cui l’Inter ha essenzialmente controllato la sfera, spesso senza forzare la giocata. Sì, ma anche nel primo tempo il dato era superiore al 60% e con grande cinismo nel concludere l’azione, che ha portato a cinque gol realizzati in 40 minuti.

Questo succede quando la palla gira velocemente e mette in condizione gli attaccanti di segnare gol abbastanza semplici, tramite una fitta rete di passaggi che li avvicina alla porta. La direzione è quella giusta, anche perché i tiri sono stati in tutto 12 per i nerazzurri, non uno sproposito. E cosa poteva esserci di meglio dopo la sosta per le nazionali e prima dell’impegno in Champions League?