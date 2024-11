È stata la mano di Vieira: doppio colpo dall’Inter

Il ritorno di Patrick Vieira in Serie A genera grande curiosità tra gli appassionati: attenzione al possibile doppio colpo dall’Inter

C’è chi resta e lotta e chi invece è costretto ad abbandonare la nave. Alberto Gilardino ha suonato per tanti anni nelle aree di rigore avversarie una musica soave per i suoi tifosi e assordante per gli avversari. Stava provando a farlo anche da allenatore, ma il suo percorso si è interrotto con l’esonero dopo un inizio di stagione sfortunato, che ha fatto sprofondare il Grifone in fondo alla classifica.

Mentre ci avviamo a fine novembre, lo spettro di una retrocessione clamorosa diventa sempre più concreto, e per questo bisogna scongiurarlo con inventiva, fantasia, grinta e qualche spallata. Proprio per questo, la dirigenza ha deciso di tentare con un altro volto storico come Patrick Vieira.

L’ex centrocampista francese, che ha militato anche nelle fila dell’Inter, era un’assoluta sicurezza da calciatore, pronto a insegnare calcio in mezzo al campo. Come allenatore, però, sta avendo non poche difficoltà a far decollare la sua carriera. Genoa e l’Italia restano una chance enorme per tornare a sognare, in attesa di capire il rapporto che instaurerà con Mario Balotelli e se arriveranno nuovi acquisti.

Vieira a caccia di colpi per il Genoa: spuntano due talenti dell’Inter

I liguri convivono con la necessità di far quadrare i conti, ma degli arrivi servono per forza, visti i tanti infortuni, la mancanza di trequartisti di ruolo alle spalle della prima punta e la necessità di blindare anche la difesa, che ha iniziato a traballare dopo l’addio di Radu Dragusin a gennaio di un anno fa con destinazione Tottenham.

L’esborso economico, però, non potrà essere troppo elevato, per cui si va alla ricerca di giovani diamanti da far brillare in Liguria. Per la trequarti, Vieira potrebbe gradire il nome di Berenbruch. Parliamo di uno dei migliori calciatori del campionato Primavera, che continua a brillare a suon di assist e buone prestazioni. La sua qualità potrebbe incollare i reparti e portare maggiori gol in dote, anche grazie a un tiro dalla distanza straordinario.

Per quanto riguarda la difesa, invece, Alexiou potrebbe essere il nome giusto da far crescere agli ordini di Vieira. È un centrale roccioso e di grande prospettiva, abile nelle chiusure e nel gioco aereo. L’Inter, però, non vuole perdere a titolo definitivo i suoi due gioielli e soprattutto vorrebbe che completassero il percorso in Primavera almeno fino a giugno.