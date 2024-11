Il nuovo Donnarumma all’Inter: si chiude con un club amico

L’Inter ha messo gli occhi sul nuovo Donnarumma per il futuro: i nerazzurri possono chiudere l’affare con un club amico

Il calciomercato dell’Inter non è fatto solo di operazioni che possono essere importanti per l’attualità e per le esigenze di Simone Inzaghi in questa stagione, ma si basa anche su affari che possono scrivere la storia e il futuro del club. In tal senso, bisogna capire le dinamiche che si stanno instaurando per la porta nerazzurro.

Yann Sommer resterà probabilmente anche per la prossima stagione, anche se bisogna capire ancora se come primo o secondo, e alle sue spalle la Beneamata sta coltivando il talento di Josep Martinez, che fino a questo momento ha avuto pochissime chance di mettersi in mostra.

Se per la prossima stagione le gerarchie sembrano definite per questi due ruoli, con la possibilità di alternarsi in base alle esigenze, Marotta e Ausilio potrebbero tentare di acquistare un profilo ancora più in erba che possa blindare la porta per diversi anni. In tal senso, gli occhi della dirigenza sono puntati su un talento giovanissimo e che sta facendo fatica a conquistare un posto anche in Serie B.

L’Inter punta Mascardi per il futuro: stile Donnarumma, spazio in squadra B

Il progetto dell’Inter è creare al più presto una squadra B dove far crescere il serbatoio di talenti che ha già a disposizione o che potrebbero arrivare dalle parti di Appiano Gentile. Uno di questi è Diego Mascardi, a disposizione dello Spezia, ma senza avere il posto da titolare.

Non ha ancora giocato in questa stagione, ma per caratteristiche se ne parla un gran bene. Con quasi due metri di altezza, è capace di coprire la porta fino a diventare insuperabile, ha 18 anni e grandi margini di crescita, tanto che diversi addetti ai lavori lo paragonano a Donnarumma.

Lo Spezia è un club amico, con cui l’Inter ha chiuso diverse operazioni importanti nel recente passato – basti pensare a Francesco Pio Esposito e alla sua crescita in Liguria. Per questo motivo, i nerazzurri potrebbero prelevarlo per una cifra molto bassa, attorno al milione di euro e dargli spazio in un’eventuale squadra B o trovargli un club dove possa fare esperienza da titolare. Ancora è presto per definire il futuro, ma è una pista che va tenuta in considerazione.