Tacchettata su Thuram, Inzaghi lo sostituisce subito: incrocio con il futuro

L’Inter sta dominando in lungo e in largo contro il Verona, ma un episodio ha colpito tutti: tacchettata su Thuram, la reazione di Inzaghi

A parte l’infortunio di Francesco Acerbi, l’Inter sta passando un pomeriggio piuttosto tranquillo in quel di Verona. I nerazzurri, dopo essere passati in vantaggio con Joaquin Correa, uno degli uomini più attesi oggi, ha dilagato con Thuram e con le reti di de Vrij e Bisseck.

Da lì in poi ha regnato la serenità per i nerazzurri, che sono rientrati nel secondo tempo facendo di nuovo male al Verona con inserimenti continui e mantenendo costantemente il possesso palla, facendo correre a vuoto gli avversari e pensando anche alla Champions League, con rotazioni sapienti da parte di Simone Inzaghi.

Il tecnico di Piacenza ha potuto garantire un bel po’ di riposo a Barella, ma anche a Thuram. Il francese, dopo la doppietta del primo tempo, è stato sostituito da Marko Arnautovic, ma prima di uscire dal campo, un episodio ha colpito tutti.

Thuram sostituito poco dopo il fallo di Belahyane: cosa è successo

A inizio secondo tempo, il bomber della Nazionale francese ha anticipato nettamente Reda Belahyane. Il centrocampista del Verona gli ha destinato, forse anche senza volerlo, una tacchettata all’altezza del tendine d’Achille, parecchio dolorosa per Thuram, che comunque si è ripreso dopo pochi secondi.

L’arbitro ha punito il calciatore del Verona con il cartellino giallo, poco dopo Inzaghi ha deciso di preservare l’ex Borussia Monchengladbach in vista della Champions League e l’ha sostituito.

Ciò che fa specie è la reazione che ha avuto Belahyane dopo essersi accorto di aver commesso fallo. Il regista si è subito scusato con Thuram, si è sincerato delle sue condizioni ed è rimasto lì per diversi secondi: qualche accortezza in più del solito, nonostante il passivo pesantissimo. I due in futuro potrebbero essere compagni, dato che l’Inter è forte sul mediano, un autentico talento. E chissà che il pomeriggio di oggi non possa essere una sliding door.