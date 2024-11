Verona-Inter, Acerbi ko e rabbia incontrollata: “Ci state distruggendo”

L’Inter sta dominando contro il Verona, ma ciò non placa la rabbia dopo l’infortunio muscolare di Acerbi: commento furioso

La Serie A è ripresa dopo la pausa per le nazionali e l’Inter sta dando subito una prova di forza contro il Verona, in un match che poteva essere insidioso. Invece, almeno fino a questo momento, i nerazzurri sono riusciti a controllare la partita, nonostante un buon inizio dei padroni di casa e una traversa colpita.

Non solo, perché dopo il bel gol del vantaggio di Joaquin Correa, la Beneamata è riuscita a dilagare con una doppietta di Marcus Thuram. La bella partita dei campioni d’Italia è stata in parte rovinata da ciò che è successo al 15esimo minuto del primo tempo: Francesco Acerbi si è fermato a causa dell’ennesimo infortunio muscolare.

Infortunio Acerbi, la rabbia di Inzaghi e dei tifosi sui social

Simone Inzaghi è stato costretto a sostituire il suo pupillo, che ha accusato una contrattura ai flessori della coscia destra. Al suo posto è entrato in campo Stefan de Vrij.

L’ex Lazio e Milan si è accasciato e poi ha lasciato il campo per un infortunio che dovrà essere valutato nei prossimi giorni, sicuramente attraverso degli esami strumentali. Sicuramente è molto difficile che riesca a recuperare in tempo per la partita di Champions League.

acerbi infortunato… marotta mannagg a te e alla rosa lungo ci state distruggendo — claudia𓁥 (@iamfakeC) November 23, 2024

Acerbi più infortuni che presenze, magari giocare con 40enni non è il modo di vincere consistentemente ma cosa ne so io? — Redzy ★★ (@redzybtw) November 23, 2024

Acerbi, 36 anni, operato a maggio. La risposta dell’Inter è stata prendere Palacios Che schifo — smg (@smg_1908) November 23, 2024

Inzaghi ha avuto una reazione furiosa quando ha visto le condizioni del suo titolare e molti tifosi non sono stati da meno. Un utente, come potete leggere, ha commentato addirittura: “Ci state distruggendo”. Insomma, un bel primo pomeriggio per i nerazzurri ha comunque la sua nota negativa. E non poteva essere altrimenti.