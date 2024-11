Dall’Inter alla Juventus: l’affare si può chiudere con soli 5 milioni

Cristiano Giuntoli ha ormai le idee chiare sulle mosse da fare nel mercato invernale: il colpo da 5 milioni beffa il club nerazzurro

Divise da una rivalità storica – e sul campo, per lo meno fino ad ora – da un solo punto in classifica, Inter e Juventus condividono, almeno in parte, le stesse esigenze di mercato. Entrambe hanno infatti estremo bisogno di un attaccante da inserire in rosa già nel mercato di gennaio.

Se per il club nerazzurro la speranza è che qualcuno dei suoi avanti di riserva batta un colpo nelle occasioni in cui sono chiamati a sostituire uno (o entrambi) tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

In questo senso Mehdi Taremi non era partito affatto male, fermandosi però sostanzialmente all’ottima prestazione in Champions contro la Stella Rossa. Mentre la Juve ha estremo bisogno di tesserare un centravanti che possa far rifiatare Dusan Vlahovic. Il quale tra l’altro non è tornato dalle gare con la sua Nazionale acciaccato, con lo staff medico bianconero che ha già annunciato il forfait del serbo per la prossima gara contro il Milan.

Al netto del tanto atteso recupero di Arek Milik – il polacco non tornerà a disposizione in ogni caso prima di metà dicembre – il club bianconero vuole evitare di trovarsi, anche nella seconda parte di stagione, in una stiuazione di emergenza nel reparto d’attacco.

Proprio per questo, accantonando per il momento il ‘sogno’ Jonathan David, il Dt juventino Cristiano Giuntoli si è messo al lavoro per garantire a Thiago Motta una risorsa da mettere in campo subito. In concomitanza con l’inizio dell’anno nuovo.

La Juve pesca in B, Inter a bocca asciutta

Come riferito dal portale tedesco ‘Sport.de’, che ha fatto il punto sui profili militanti nella Zweite Bundesliga – la Serie B tedesca – in procinto di fare il salto al piano di sopra, restando in Germania o provando l’esperienza estera, Moussa Sylla è finito nel mirino di nerazzurri e bianconeri.

Il 24enne maliano di origini francesi, arrivato alla corte della nobile decaduta Schalke 04 nella scorsa estate, ha già messo a segno 7 gol in 11 gare, dimostrandosi forse addirittura ‘sprecato’ per la pur interessante seconda divisione teutonica.

Secondo il sito specializzato, gli scout di Inter e Juve avrebbero già tastato il terreno col blasonato club di Gelsenkirchen in vista di un affare che potrebbe concludersi per soli 5 milioni di euro. Quelli che Cristiano Giuntoli è disposto a versare sull’unghia nelle casse del sofferente club tedesco, e che invece Marotta, per ora, non intende onorare. In attesa che si possano materializzare occasioni migliori.