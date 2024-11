Tutti a bocca aperta, il colpo del 2025 è servito: prendono Neymar

Neymar potrebbe cambiare squadra dopo la deludente esperienza all’Al Hilal. C’è un club pronto a prenderlo come free agent

Un evento quasi epocale quello avvenuto ieri nella Saudi League. L’Al Hilal, dominatore dello scorso campionato e leader di quello in corso insidiato dall’Al Ittihad di Benzema, ha perso una partita. Una sconfitta che non può non fare notizia quella con l’Al Khaleej (con tanto di rimonta da 0-2) se pensiamo che l’ultima incassata nella lega nazionale della compagine allenata da Jorge Jesus risale addirittura al maggio 2023.

Nel ko di ieri era nuovamente assente Neymar. Rientrato dopo il lungo infortunio al ginocchio, l’attaccante brasiliano ha disputato solo due spezzoni di partita in questa stagione, entrambi nella Champions League asiatica, prima di fermarsi nuovamente per un problema alla coscia. Un’esperienza da dimenticare finora quella di Neymar nel club che lo ha acquistato dal PSG e che gli garantisce uno stipendio annuo di quasi 100 milioni oltre a una serie di benfit eccezionali.

Di fatto, pur senza giocare, Neymar si è arricchito e non poco all’Al Hilal. Difficile comunque la sua conferma con il rendimento e la condizione attuale che, di certo, non depongono a favore del rinnovo di contratto in scadenza a fine stagione.

Neymar, addio all’Al Hilal: c’è un club pronto a prenderlo

Con l’addio all’Al Hilal, il futuro di Neymar non sarà nel calcio europeo. Il portale spagnolo Fichajes conferma come l’ex PSG sia uno degli obiettivi di mercato dell’Inter Miami, la compagine leader nella MLS in cui militano già ben quattro ex compagni di squadra del Barcellona ovvero Messi, Suarez, Busquets e Jordi Alba.

Stando a Fichajes, l’Inter Miami ha obiettivi molto ambizioni sul mercato in vista della partecipazione al Mondiale per Club 2025 nel quale la compagine della Florida è, al momento, la 31esima qualificata grazie all’invito della FIFA. Oltre a Neymar, l’Inter Miami segue anche due svincolati di lusso ovvero il portiere Keylor Navas e Sergio Ramos.

Un indizio ulteriore sul possibile approdo di Neymar all’Inter Miami è stato svelato recentemente dal Wall Street Journal che ha rivelato l’acquisto da parte del calciatore brasiliano di un prezioso lotto di terreno vista mare a Bal Harbour, nei pressi di Miami Beach. Proprio qui, Neymar avrebbe intenzione di costruire la sua nuova lussuosissima villa, non molto lontano da Fort Lauderdale, quartier generale della sua possibile nuova squadra.

Di certo, farebbe un certo effetto rivedere in azione, a Miami, il leggendario tridente formato da Neymar, Messi e Suarez con il quale il Barcellona allenato da Luis Enrique vinse la Champions League 2015, battendo in finale la Juventus di Allegri a Berlino.