Serie A, nuova polemica Inter: “Per un errore c’è la radiazione”

A distanza di ormai due settimane, fa ancora discutere quanto accaduto a San Siro in occasione del big match tra Inter e Napoli

Le polemiche arbitrali. Quelle che, nonostante l’era del VAR sia stata metabolizzata da arbitri, giocatori e tifosi, non mancano mai. Andato ormai in archivio un terzo abbondante della stagione, i presunti errori e le contestazioni che vertono soprattutto sull’utilizzo dello strumento tecnologico – più che sulla sua reale efficacia – sono state diverse e in taluni casi anche eclatanti.

Ha fatto per esempio discutere quanto accaduto al ‘Franchi‘ in occasione di Fiorentina-Milan, quando furono assegnati tre calci di rigore di cui probabilmente solo uno – il contatto sul milanista Reijnders – sarebbe stato concesso in epoca no VAR.

Feroci le polemiche anche per il pugno inferto da Douglas Luiz a Patric in Juventus-Lazio, ritenuto non meritevole di revisione da parte della sala VAR. Curiosamente, nonostante ci siano stati gol e spettacolo, tutto sommato il Derby d’Italia tra Inter e Juve è andato in archivio senza troppi strascichi, ma la nuova polemica sarebbe stata dietro l’angolo. Sullo stesso terreno di gioco.

Sul punteggio di 1-1 per effetto dei gol, nel primo tempo, di McTominay e Calhanoglu, la gara tra Inter e Napoli è stata squarciata, a 15′ dalla fine, da una decisione arbitrale che avrebbe potuto indirizzare chiaramente il match a favore dei nerazzurri.

Per un contatto Anguissa-Dumfries oggetto di grandi analisi da parte dei moviolisti di tutta Italia, l’arbitro Mariani ha infatti optato per l’assegnazione del calcio di rigore. Il penalty, poi sbagliato dall’ex infallibile turco, ha creato non poche recriminazioni arrivate soprattutto da Antonio Conte, che ha criticato aspramente sia la decisione in sé che il fatto che Mariani non sia stato richiamato all’on field review per rivedere il fallo.

Mariani punito, insorge Ravezzani: “A quando la radiazione?”

Alla ripresa delle operazioni dopo la sosta per le Nazionali, il direttore di gara del big-match del ‘Meazza‘ non è stato designato né in Serie A né in B, ma è stato dirottato al VAR. La decisione, che è sembrata a tutti gli effetti una punizione, non è stata gradita in particolar modo dal direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani. Che ha espresso senza mezzi termini il suo pensiero su X.

“Se fosse così sarebbe grave. Il rigore c’era come il contatto, evidente, su Dumfries lanciato a rete. Se questo non è fallo, depenalizziamo l’89% dei contatti in area. Una sanzione per non solo sarebbe ingiusta, ma crea un pericoloso precedente. Per un errore vero, la radiazione?“, ha tuonato il giornalista ritwittando a sua volta un post del collega Franco Ordine.