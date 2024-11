DIRETTA Inter-Lipsia: Lautaro-Taremi davanti, Frattesi nemmeno in panchina | Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE

I nerazzurri di Simone Inzaghi affrontano i biancorossi di Rose nella quinta giornata di Champions League. Segui la Diretta Live del match

L’Inter riceve il Lipsia a San Siro in un match valido per la quinta giornata di Champions League. Una sfida tra due formazioni che stanno attraversando un periodo di forma diametralmente opposto che sarà diretta dall’arbitro portoghese Pinheiro.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, tornati al successo in Serie A con il netto 5-0 imposto in trasferta al Verona, vanno a caccia della quarta vittoria di fila in campo europeo. Dopo il pareggio iniziale contro il Manchester City, infatti, sono giunti i successi contro Stella Rossa di Belgrado Young Boys di Berna ed Arsenal che valgono il secondo posto in classifica alla pari con Sporting CP, Brest e Monaco.

Altri tre punti avvicinerebbero i meneghini al traguardo dei primi otto posti che valgono la qualificazione diretta agli ottavi di finale. I Roten Bullen di Marco Rose, che invece vengono dalla rocambolesca sconfitta in Bundesliga contro l’Hoffenheim, sono ancora fermi a zero punti in campo europeo, avendo perso con Atletico Madrid, Juventus, Liverpool e Celtic. Urge una vittoria per rientrare in corsa almeno per i playoff.

La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, così come in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Now. Non ci sono precedenti ufficiali tra le due squadre. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Lipsia live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-LIPSIA

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Taremi. A disp.: Di Gennaro, J. Martinez, Arnautovic, Thuram, Buchanan, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Aidoo. All.: Inzaghi

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Lukeba, Orban, Henrichs; Baumgartner, Kampl, Haidara, Nusa; Openda, Andrè Silva. A disp.: Vandevoordt, Seiwald, Vermeeren, Ouedraogo, Sesko, Gebel. All.: Rose

ARBITRO: Pinheiro (POR)