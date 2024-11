Infortunio Pavard, annuncio choc: “Ho paura”

Benjamin Pavard è stato sostituito durante il match contro il Lipsia a causa di un infortunio muscolare: annuncio choc sul difensore

L’Inter è in vantaggio contro il Lipsia in Champions League grazie a un autogol di Lukeba. La serata dei nerazzurri, però, è stata rovinata da ciò che è capitato a Benjamin Pavard. Il difensore francese è stato schierato da titolare da Simone Inzaghi, ma non ha avuto una partita per nulla semplice.

L’ex Bayern Monaco ha dovuto controllare da vicino Openda, che spesso l’ha puntato nell’uno contro uno e gli ha causato non poche difficoltà con la sua qualità in dribbling. Alla fine, il braccetto di destra nerazzurro è riuscito a controllare, ma creando non pochi patemi ai tifosi.

L’infortunio di Pavard e la reazione dei tifosi

Poco prima del fischio finale del primo tempo, Pavard si è alzato – come spesso gli capita – per andare a contrasto, ma nell’allungo è rimasto a terra e ha subito chiesto la sostituzione.

Inzaghi non se l’è fatto ripetere due volte, non ha neanche aspettato la fine del primo tempo e ha inserito subito Yann Bisseck senza riscaldamento. Pochi minuti dopo, sono arrivati i primi responsi medici: si tratta di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.

Questa sera ho visto benj non tanto informa, poco lucido. Forza #pavard 💪💙🖤 — @inter-gabel💙🖤⭐️⭐️ (@intergabel) November 26, 2024

Dando per assodato che Palacios non verrà mai calcolato, sarebbe ora di inserire con maggior frequenza nelle rotazioni sulla fascia Buchanan ed arretrare Darmian a jolly difensivo, visto che ultimamente dietro stiamo subendo un po’ troppi infortuni. 🤘 #Pavard #InterLipsia #UCL — Roberto ⭐️⭐️🖤💙 (@pigroman1) November 26, 2024

Lautaro completamente fuori condizione, Taremi spaesato, ma comunque siamo in vantaggio meritatamente. Peccato per l’infortunio di Pavard, ho paura non sia una cosa leggera. #InterLipsia #ChampionsLeague — lorenzo menghini (@lorenzomen64) November 26, 2024

L’anno scorso ci è andata bene con gli infortuni, tranne Pavard ma ce la siamo cavati con Bisseck.

St’anno stiamo con la ruota del culo girata dall’altra parte, capita. Adesso però bisogna chiudere sta partita che il Lipsia avanti mi pare in forma e finalizzatore.

Dai Inter🖤💙 — SSam ⭐️⭐️ 🐍 (@__SSam_77) November 26, 2024

Alcuni tifosi hanno reagito pensando al prossimo futuro e a come schierare la difesa senza il francese, altri non hanno nascosto la paura per le condizioni del difensore: “Ho paura non sia una cosa leggera”.