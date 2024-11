Inter-Lipsia, Dumfries fa disperare Inzaghi: gesto terrificante

Inter e Lipsia sono in campo a San Siro con l’Inter in vantaggio, ma un gesto di Dumfries ha fatto arrabbiare non poco Inzaghi prima del gol

I nerazzurri non si vogliono fermare e hanno tutta l’intenzione di portare a casa i tre punti e continuare il loro percorso in Champions League verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Stasera, però, ha di fronte un avversario temibile come il Lipsia che non può essere sottovalutato, nonostante un periodo non proprio positivo per i tedeschi.

I padroni di casa hanno dominato la partita e sono riusciti anche a trovare il gol del vantaggio con un autogol di Lukeba. Ma prima dell’episodio che ha portato al vantaggio, i campioni d’Italia hanno creato davvero tanto, spesso senza capitalizzare e sbagliando troppo spesso l’ultimo passaggio.

Tra chi ha sprecato di più c’è sicuramente Denzel Dumfries. L’esterno olandese in una delle tante occasioni avute ha stretto troppo la sua posizione e non è riuscito a colpire in pieno il pallone arrivato da sinistra, che è schizzato verso l’alto. Simone Inzaghi si aspettava sicuramente di più da quell’opportunità e si è subito disperato allargando le braccia, come sottolineato anche da Fabio Caressa nella telecronaca di ‘Sky Sport’.