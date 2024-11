Tutto bloccato: ribaltone improvviso sul mercato dell’Inter

Contrariamente alle indiscrezioni delle ultime settimane, si registra un cambio di rotta nella strategia di Marotta: c’è la decisione sul giocatore

Forse i 90′ giocati a Verona – con l’Inter nella sua miglior versione, capace di realizzare cinque gol già nella prima frazione, indirizzando chiaramente il match a proprio favore – hanno cambiato per sempre il suo destino. E dire che per lui essere schierato titolare, restando per di più sul terreno di gioco fino alla fine, è una sorta di novità assoluta. Non capitava addirittura dallo scorso 15 settembre, in occasione del deludente pareggio in casa del Monza, che il calciatore fosse schierato da Inzaghi nella formazione iniziale.

Complici alcune defezioni importanti, nonché la vicinanza con l’importante impegno di Champions League contro il Lipsia, il centrocampista ha avuto finalmente lo spazio che tanto reclamava. Vero è, ad esser onesti, che negli ultimi 30 giorni l’ex Empoli aveva dovuto fare i conti con dei guai fisici che lo avevano fermato proprio quando sembrava finalmente esser scoccata la sua ora.

Altrettanto rispondente alla realtà è però che, anche una volta tornato a disposizione, il tecnico piacentino gli aveva preferito i validissimi colleghi di reparto.

Senza voler ora recriminare su ciò che sarebbe potuto essere e non è stato (anche perché il discorso dovrebbe essere esteso allo scarso impiego delle due precedenti stagioni) il classe 2002 potrebbe essersi guadagnato la riconferma fino a fine anno. Sempre che non sia lo stesso calciatore a chiedere energicamente di partire a gennaio, come la stessa dirigenza dell’Inter avrebbe probabilmente agevolato fino a qualche giorno fa.

Marotta, decisione presa sull’immediato futuro di Asllani

Già, perché la trionfale trasferta di Verona, oltre ad aver consentito all’Inter di tenere il passo delle prime, ha dato un’importante indicazione a Beppe Marotta: Kristjan Asllani resterà all’Inter per lo meno fino a fine anno.

Il campo, secondo le ultimissime indiscrezioni, avrebbe parlato a favore dell’albanese. Sgomberando il campo dalle insistenti voci di mercato secondo cui il calciatore sarebbe sicuramente partito nella sessione invernale di scambi. L’idea prevalente era quella di girarlo al Torino come una sorta di ‘anticipo’ in vista dell’assalto estivo – ancora possibile, intendiamoci – per Samuele Ricci.

Per ora, al netto dell’interesse per il centrocampista granata già blindato dal patron Cairo, Asllani non si muoverà da Milano. Il giovane playmaker sarà ora chiamato a fornire quelle prestazioni che dalle parti della Pinetina aspettano con ansia da oltre due anni. Sempre che il minutaggio diventi finalmente consistente e continuo…