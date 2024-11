Giovane e italiano: Marotta piazza il colpo a costo zero

Il Presidente dell’Inter torna a muoversi nel campo a lui più congeniale, quello degli affari senza esborso per il cartellino. Ecco tutti i dettagli

Negli ultimi anni il numero ma soprattutto la qualità dei giocatori che, evidentemente per scelta, hanno deciso di arrivare a scadenza di contratto col loro club per poi scegliersi autonomamente, senza che siano coinvolte le due società, la nuova destinazione, è in deciso aumento. Basti pensare al caso forse più eclatante, rappresentato da uno dei migliori giocatori sul pianeta: tale Kylian Mbappé, che dopo un lungo braccio di ferro con la dirigenza del PSG è arrivato a liberarsi gratis in direzione Real Madrid.

Quando si parla di colpi a ‘zero’ non si può però non pensare a chi, di questo tipo di affari, ha fatto il suo marchio di fabbrica. Un modus operandi reiterato e fruttifero, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Parliamo ovviamente di Beppe Marotta, il ‘mago’ dei parametri zero, colui che ha portato alla Pinetina gente come Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Andre Onana, Marcus Thuram, Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. E non è tutto, se pensiamo che nel caso del portiere camerunese, il dirigente ha anche incassato una plusvalenza da record, avendolo venduto dopo appena un anno per oltre 50 milioni di euro.

Già in corsa anche per il nuovo gioiello che, salvo sorprese improbabili del mercato di gennaio, diventerà free agent il prossimo 30 giugno (stiamo parlando di Jonathan David), Marotta sta lavorando nell’ombra per un colpo inaspettato. Un qualcosa che forse, tra qualche anno, potrebbe passare alla storia come l’ennesimo capolavoro di mercato dell’ex Ds della Juve.

Marotta, colpo italiano dalla Germania: può arrivare gratis

Classe 2005, già tre presenze accumulate nella Nazionale Under 20 che, giova ricordarlo, è arrivata seconda agli ultimi Mondiali di categoria nell’estate del 2023, Filippo Mané è un nome interessante a dir poco. Esponente di quella generazione dorata di giovanissimi difensori italiani già inseriti a pieno titolo, alle volte addirittura da titolari – leggi Pietro Comuzzo alla Fiorentina – in prestigiosi club, il centrale difensivo di origini senegalesi sta impressionando nella seconda squadra del Borussia Dortmund. Quella che, al pari della Juve Next Gen e del Milan Futuro, partecipa al campionato della terza serie tedesca.

Pur non avendo ancora esordito da professionista con la maglia dei gialloneri, il prospetto nativo di Magenta è considerato un gioiello dall’avvenire sicuro. Al punto tale che la dirigenza del Dortmund ha già sottoposto al ragazzo un prolungamento del contratto in scadenza nel prossimo giugno, con un cospicuo adeguamento dell’ingaggio.

Come riferito dal portale tedesco ‘Ruhr Nachrichten‘ però, il giocatore nicchia sull’accettazione dell’offerta, conscio che altri club – tra cui ovviamente l’Inter di Marotta – stiano già spingendo per averlo tra le proprie fila a partire dall’anno prossimo. C’è da giurare che il Presidente nerazzurro farà di tutto per strappare alla concorrenza un prospetto che ha anche il vantaggio, in ottica lista Champions, di essere italiano a tutti gli effetti…