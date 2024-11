Saltato tutto, l’Inter gongola: i nerazzurri tornano in corsa per il colpo

C’è anche l’Inter su uno degli attaccanti più ambiti sul mercato. Le ultime indiscrezioni potrebbero favorire i nerazzurri

Chissà se lo 0-5 di Verona non possa cambiare le strategie di mercato dell’Inter nella prossima sessione di mercato a Gennaio, quella in cui la dirigenza nerazzurra avrebbe provato a cedere nuovamente Joaquin Correa dopo i tentativi non riusciti l’estate scorsa.

Dopo il gol dell’argentino, schierato a sorpresa titolare da Inzaghi al posto del febbricitante Lautaro Martinez, l’addio del Tucu potrebbe essere rinviato a fine stagione quando il suo contratto scadrà. Le possibilità di rinnovo, al momento, sono nulle, stessa situazione di Arnautovic anche lui verosimilmente atteso dagli ultimi mesi della sua seconda esperienza in nerazzurro.

Con due partenze già sicure, l’Inter interverrà inevitabilmente per rinforzare l’attacco. Tra i profili accostati ai nerazzurri c’è anche quello di un centravanti destinato a diventare uno degli uomini di mercato già a partire dalla sessione invernale, quando può accordarsi con un nuovo club qualora non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

Barcellona in difficoltà, l’Inter può approfittarne: che obiettivo in attacco

Con 13 gol segnati finora tra Ligue 1 e Champions League, Jonathan David è uno degli attaccanti più prolifici d’Europa. Un rendimento, quello del centravanti canadese, che ha attirato inevitabilmente le attenzioni di alcuni dei top club europei, pronti a prenderlo a parametro zero.

Tra questi, in prima linea, c’è il Barcellona. In una recente intervista a The Athletic, David ha rivelato di essere un grande tifoso del Barça e che il suo sogno è quello di indossare la maglia blaugrana. Un interesse ricambiato anche dal club catalano. Tuttavia, stando a Sport, le possibilità che David possa approdare al Barcellona sono davvero poche. Il motivo è sempre lo stesso ovvero la precaria situazione finanziaria dei blaugrana che non consentirebbe al Barça di sostenere gli elevati costi del trasferimento.

Nonostante David sia in procinto di liberarsi a parametro zero, tra bonus trasferimento e le inevitabili commissioni per gli agenti, le ridotte disponibilità di investimento danno poco margine di trattativa al Barcellona senza dimenticare che il canadese chiede un ingaggio di almeno 4 milioni, una cifra elevata per un attaccante che non arriverebbe per essere il titolare in attacco.

La stessa fonte conferma che David non dovrebbe accettare la proposta di rinnovo del Lille e che i suoi agenti hanno ricevuto importanti proposte dalla Premier League. L’Inter monitora la situazione, pronta eventualmente a inserirsi. Per età e potenziale, David rappresenta certamente uno dei profili su cui potrebbe investire OakTree per ringiovanire l’organico anche in attacco. Vedremo se ci sarà un tentativo dei nerazzurri già alla riapertura del mercato come avvenuto con Taremi e Zielinski, bloccati con ampio anticipo sulla concorrenza. L’asta è già iniziata…