Una mazzata tremenda: rottura del legamento, già iniziato il recupero

Non è sicuramente un periodo fortunato in casa Inter per gli infortuni. E le notizie brutte per Simone Inzaghi non finiscono qui.

Momento non facile in casa Inter per quanto riguarda gli infortuni. Negli ultimi giorni c’è stato qualche problema fisico di troppo che Inzaghi avrebbe evitato volentieri. Sappiamo molto bene come il tecnico preferisce far ruotare molto i suoi soprattutto quando ci sono tre partite in una settimana e questi intoppi non aiutano sicuramente l’allenatore piacentino. Ma rimanendo nell’ambiente nerazzurro le brutte notizie non sono assolutamente finite qui.

Per un giocatore c’è la rottura del legamento. Una mazzata per l’Inter e anche per Simone Inzaghi visto che la sua stagione può considerarsi definitivamente conclusa. Il percorso di riabilitazione è iniziato e la speranza è che tutto possa procedere per il meglio per rientrare a partire dal ritiro estivo. Ma sicuramente questo infortunio cambia la sua carriera.

Inter: grave infortunio, cambiano i piani di Inzaghi

L’infortunio in questo momento non riguarda direttamente l’Inter, ma sicuramente cambia molto i piani di Simone Inzaghi. Il tecnico puntava molto sul giocatore in ottica futura e sappiamo molto bene come ripartire dopo una rottura del legamento crociato non è mai facile.

Ma Valentin Carboni vuole provare a ritornare in campo nel minor tempo possibile e così ha iniziato subito la sua fase di riabilitazione dopo questo brutto infortunio rimediato in allenamento con la nazionale argentina. Il giocatore del Marsiglia, ma di proprietà dell’Inter, ha riportato la rottura del legamento crociato e per lui la stagione può considerarsi definitivamente conclusa visto i tempi di recupero.

Ma da parte sua c’è la volontà di indossare il prima possibile gli scarpini e per questo sta affrontando nel migliore dei modi il programma di riabilitazione. Non sarà semplice per diversi motivi, ma la speranza è possa andare tutto per il meglio.

L’infortunio comunque cambia un po’ i programmi in casa Inter. A Viale della Liberazione speravano in una esplosione definitiva da parte di Carboni per magari confermarlo in rosa la prossima stagione o magari cederlo a titolo definitivo ad una cifra importante. La rottura del crociato ora lo costringe a ripartire quasi da zero ed è molto complicato ipotizzare cosa succederà la prossima stagione. Difficile una permanenza in nerazzurro, possibile un nuovo prestito nella speranza che sia l’anno buono per la sua consacrazione tra i grandi.