È UFFICIALE, Carboni dall’Inter al Marsiglia: i dettagli dell’operazione

Doppio annuncio di Inter e Marsiglia, dove Valentin Carboni troverà mister De Zerbi. L’argentino indosserà la maglia numero 7

Adesso è ufficiale: Valentin Carboni lascia l’Inter per trasferirsi in Francia, all’Olympique Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi. Arrivati poco fa l’annuncio dei transalpini e quello del club di Oaktree: “Il calciatore argentino classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione”.

Tra prestito e opzione, l’OM andrebbe a pagare circa 36/37 milioni di euro. Il controriscatto in favore dei nerazzurri è fissato invece a 40 milioni.

Mercato_2425

𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧 𝐂𝐚𝐫𝐛𝐨𝐧𝐢 🇦🇷

📸 Notre-Dame de la Garde

🗓️ 07/08/24

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 7, 2024

Carboni, al Marsiglia un premio di valorizzazione: l’Inter punta su di lui in prospettiva futura

A Marsiglia e in Ligue 1, Carboni (maglia numero 7 per lui) dovrebbe avere quello spazio che difficilmente avrebbe avuto con Simone Inzaghi, nonostante i grandi apprezzamenti pubblici del tecnico interista nei confronti del talento argentino, reduce dalla vittoria della Copa America con l’Albiceleste.

In sostanza l’Inter fra un anno darebbe all’OM una sorta di premio di valorizzazione del ragazzo, su cui Ausilio e soci puntano molto in prospettiva futura come conferma la formula dell’operazione.