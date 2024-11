Infortunio, stagione finita e rivoluzione Inter: cambia tutto sul mercato

Il recente infortunio può cambiare tutto sul mercato per l’Inter. Già a gennaio potrebbe esserci una scelta scelta importante per i nerazzurri

Chissà se lo 0-5 di Verona non possa influire sulle strategie di mercato immediate dell’Inter in vista della sessione di gennaio, al via tra poco più di un mese.

Il gol di Correa, schierato a sorpresa da titolare al posto del febbricitante Lautaro Martinez, potrebbe favorire il prosieguo dell’esperienza in nerazzurro dell’attaccante argentino, destinata comunque a concludersi a fine stagione con il contratto in scadenza. La scelta di Inzaghi di mandare in campo l’argentino dal 1′, preferendolo a Taremi e soprattutto a Arnautovic, è una conferma lampante di come l’allenatore nerazzurro voglia puntare ancora sul giocatore che ha voluto fortemente con sé dopo la precedente esperienza insieme alla Lazio.

Dopo l’exploit di Verona, Correa potrebbe aver superato proprio Arnautovic nelle gerarchie di attacco dell’Inter. Alla stregua del compagno di squadra, anche l’attaccante austriaco è in scadenza con l’Inter e le possibilità di rinnovo, al momento, sono minime. Per questo motivo, non è esclusa una sua cessione a Gennaio se ci dovessero essere occasioni favorevoli.

Arnautovic via a gennaio ? Può sostituire un ex Inter

Una di queste potrebbe essere il Galatasaray, alla ricerca di un sostituto di Mauro Icardi dopo l’infortunio al ginocchio subito dall’ex capitano dell’Inter, la cui stagione è già terminata. Il club turco, capolista in campionato e secondo nel girone di Europa League, cerca una punta da affiancare a Victor Osimhen almeno fino a fine stagione.

Tra i profili sondati dal Galatasaray c’è proprio quello di Arnautovic che potrebbe così trasferirsi in Turchia per sei mesi prima di chiudere la sua seconda esperienza in nerazzurro. Al momento, si è trattato solo di un approccio iniziale. Se i turchi dovessero davvero puntare su Arnautovic, l’austriaco si troverebbe costretto ad una scelta inevitabile ovvero se proseguire con l’Inter da quarta/quinta punta oppure tentare una nuova esperienza con un un’altra squadra che può garantirgli sicuramente più spazio almeno fino a fine stagione.

Galatasaray che ha sondato anche Luka Jovic per sostituire Icardi. L’attaccante serbo del Milan è in scadenza con i rossoneri e lascerà sicuramente il club a fine stagione. La recente operazione chirurgica per pubalgia lo terrà fuori almeno per 40 giorni, un imprevisto che potrebbe impedire la sua cessione già a gennaio. Attenzione, infine, anche a un altro potenziale obiettivo dei turchi in Serie A ovvero Giovanni Simeone che sta trovando poco spazio nel Napoli di Conte, una situazione che dovrebbe perdurare anche nella seconda parte dell’annata, considerata la concorrenza insormontabile nel reparto offensivo dei partenopei.