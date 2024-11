Inter-Lipsia, un altro infortunio dopo Pavard: “Fuori per diversi mesi”

Il difensore francese fermato da una distrazione muscolare durante il match di Champions League contro il Lipsia, anche i tedeschi perdono un altro giovane elemento della propria rosa per infortunio

Il fortunoso rimpallo scaturito sugli sviluppi del calcio di punizione battuto da Federico Dimarco, su cui si è sbadatamente avventurato il difensore Castello Lukeba con un colpo di tacco a sorprendere Peter Gulacsi, ha garantito all’Inter il bottino pieno di tre punti nella serata di Champions League condivisa con il Lipsia.

Le molte altre occasioni da rete avute non sono infatti state sfruttate dalla squadra di Simone Inzaghi che, tuttavia, ha saputo dimostrare ancora una volta grande abilità nel controllo del possesso ed una spiccata attenzione in fase di ripiegamento difensivo. Nota stonata dell’incontro, al di là del fatto che non siano stati messi a segno ulteriori gol ed il reparto offensivo sia rimasto totalmente a secco, è stata senza dubbio l’infortunio rimediato da Benjamin Pavard intorno al 44′, a causa di un allungo scomposto della gamba sinistra nel corso di un’azione di gioco.

Il calciatore francese, accasciatosi al terreno, è stato poi prontamente soccorso dai sanitari del club e sostituito da Yann Bisseck. Le primissime valutazioni dal campo hanno fatto presagire che si potesse trattare di un fastidio muscolare ed infatti queste sono state confermate soltanto in seguito, a mezzo degli esami strumentali di rito tenuti presso la clinica Humanitas di Rozzano.

Lungo stop per Ouedraogo, duro infortunio in Inter-Lipsia

Pavard resterà dunque fermo per un mesetto al fine di permettergli pieno recupero dalla distrazione del bicipite femorale della coscia sinistra, mentre il compagno di squadra tedesco verrà chiamato in causa per gli straordinari. Anche il Lipsia, tuttavia, ha dovuto operare una sostituzione forzata intorno al 70′.

Sfortunato protagonista dell’episodio è stato Assan Ouedraogo, centrocampista diciottenne poi sostituito dal più esperto Arthur Veermeeren. Stando al report medico ufficiale diramato dal club, il calciatore tedesco reduce da infortunio avrebbe subìto una bella batosta: lesione del tendine della coscia sinistra, sinonimo di uno stop molto lungo sul quale non sono state ancora fatte stime.

Anche il direttore sportivo del Lipsia, Marcel Schäfer, ha voluto dire la sua in merito: “Dispiace per il ragazzo, è un duro colpo anche per noi. Era da poco rientrato negli schemi di squadra e stava facendo bene. Ha tutto il nostro supporto e quello della squadra. Gli auguriamo una pronta guarigione”.

Intanto, tornando sul fronte Inter, Inzaghi ha dovuto fare i conti quest’oggi con l’interruzione anticipata dell’allenamento di Carlos Augusto con il resto del gruppo nerazzurro. Il difensore ed esterno brasiliano avrebbe infatti accusato un nuovo affaticamento muscolare e nell’attesa che le sue condizioni vengano chiarificate, potrebbe non prendere parte al big match domenicale al ‘Franchi’ contro la Fiorentina.