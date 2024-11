Nuova beffa al Milan, l’Inter sorpassa i rossoneri sul mercato

Le ultime di calciomercato si focalizzano sul nuovo derby tra nerazzurri e rossoneri. Ecco i dettagli

La storia sembra destinata a ripetersi. Milan ed Inter, in sede di calciomercato, si sono date battaglia e ciclicamente diversi grandi calciatori hanno preso la strada di Milano. Il capoluogo meneghino ha accolto negli anni tanti campioni, gioielli di grande prospettiva che hanno poi iniziato a brillare con addosso la maglia rossonera o quella nerazzurra.

In tal senso, però, più recentemente ad avere la meglio è stata la società di Oaktree che, nell’estate 2023, ha segnato due affati da urlo che hanno lasciato il ‘Diavolo’ ko e a mani vuote, risultando decisivi per la conquista della seconda meritata stella. Davide Frattesi e Marcus Thuram, due giocatori che il club rossonero ha provato a portare a Milanello, già nell’ultimo anno dell’era Pioli. Nulla da fare. Sia l’ex romanista che il figlio d’arte hanno scelto l’Inter per proseguire, in una grande squadra, la propria carriera. In particolar modo Thuram che era già promesso sposo della ‘Beneamata’ ma l’infortunio al ginocchio prima della stagione 2021/22 aveva rimandato ogni discorso.

La parola, però, è stata mantenuta e adesso Marcus è uno dei centravanti più forti e decisivi al mondo, molto legato ai colori nerazzurri. Un doppio colpo a zero che, evidentemente, avrebbe fatto comodissimo già un anno e mezzo fa al Milan: ora, però, come anticipato la storia può ripetersi. Perché Marotta starebbe valutando un clamoroso sorpasso ai danni della dirigenza di Via Aldo Rossi, nei prossimi mesi.

Milan bruciato, va all’Inter: super colpo in Serie A

Un colpo, da urlo, in Serie A. È questa l’ultimissima idea che Beppe Marotta sta valutando per la prossima estate. Un nome, quello di Samuele Ricci, che al Milan piace e nemmeno poco. Ma la strategia dei campioni d’Italia può portare ad un esito doloroso per il ‘Diavolo’.

Il presidente dell’Inter sa bene che molto cambierà nella mediana di Inzaghi, a partire dalla prossima stagione. Bisognerà rinnovare il reparto, secondo le linee guida imposte da Oaktree: investimenti, anche importanti, per calciatori giovani e di grande prospettiva. E Ricci, sotto contratto con il Torino fino al 30 giugno 2026, in tal senso sembrerebbe il centrocampista ideale per l’Inter. Approfittando proprio della scadenza non così lontana, Marotta punterebbe ad anticipare la concorrenza dei cugini rossoneri per strappare il classe 2001 al club di Cairo.

Ad un anno dalla possibilità di prenderlo a zero, la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe offrire 15-20 milioni per il cartellino dell’ex Empoli, per il quale sarebbero già stati avviati i primi contatti esplorativi. Una posizione, evidentemente, di vantaggio quella nella quale Marotta vuole portare l’Inter rispetto al Milan che pure nei mesi scorsi si era interessato al ragazzo. In granata Ricci guadagna appena 1 milione di euro all’anno: ad oggi, con la squadra di Vanoli ha racimolato 15 presenze ed 1 assist vincente. Il Milan, insomma, è avvisato: l’accelerata nerazzurra può lasciare ancora l’amaro in bocca a Moncada e Ibrahimovic.