Da Thuram a Retegui, doppio affare con Inter e Atalanta

Clamorosa indiscrezione di mercato sui due bomber più in forma del momento: il doppio affare provoca un terremoto

Uno, il francese, ha già trascinato l’Inter verso le zone nobili della ‘Phase League’ di Champions League a suon di giocate. Non disdegnando affatto – siamo già a 9 reti in campionato – doppiette a profusione in Serie A. Il secondo, argentino di nascita ma ormai italiano a tutti gli effetti, era atteso a realizzare il suo primo gol nella kermesse continentale dopo aver fatto sfracelli nelle prime 13 giornate in Italia. Missione compiuta a dovere, con una doppietta rifilata al malcapitato Young Boys qualche giorno fa.

Marcus Thuram e Mateo Retegui sono certamente tra gli attaccanti più in forma del momento. Non solo nel panorama italiano, ma anche in quello internazionale. E proprio dall’estero i maggiori club del Vecchio Continente iniziano ad osservare con molta attenzione le performances dei due bomber.

Oltre ad aver destato l’interesse del Barcellona e del Real Madrid – paradossalmente la clausola da 85 milioni di euro appiccicata al suo contratto sta fornendo un riferimento economico per l’affare – il figlio d’arte è seguito da tempo dal PSG. Il club parigino, deluso dalle prestazioni di Kolo Muani e Gonçalo Ramos, si è già manifestato con decisione sul giocatore.

Il patron Nasser Al-Khelaifi, ancora frustrato per un sogno Champions che mai come quest’anno appare a rischio fallimento, sta sondando però anche la pista che porta all’ex attaccante del Genoa. Un doppio ipotetico investimento che creerebbe uno sconquasso nel reparto offensivo dei due club nerazzurri.

PSG scatenato: doppia minaccia per i club nerazzurri

Come puntualmente riferito da Calciomercato.it in un approfondimento di mercato, la società della capitale avrebbe intenzioni più che serie sui due attaccanti. Come nella fattispecie già citata del corteggiamento delle grandi di Spagna attorno al figlio di Lilian, la clausola rescissoria di Marcus non spaventa affatto.

Solo leggermente diverso, perché trattasi di cifre differrenti, il discorso sul bomber scoperto illo tempore in Argentina dall’ex CT azzurro Roberto Mancini. Innanzitutto nel caso di Retegui ad arrivare prima di tutti è stato l’Arsenal, frustrato dalla quasi impossibilità di acquistare Viktor Gyokeres, destinato al Manchester United del mentore e nuovo tecnico Ruben Amorim.

Per il centravanti oriundo potrebbero infatti ‘bastare’ 45 milioni, ovvero 20 in più di quelli spesi la scorsa estate dal club orobico per prelevarlo dal Genoa. Una cosa è certa: se non nel mercato di gennaio – ma attenzione al budget pressoché illimitato del patron qatariota – quanto meno a luglio partirà il doppio assalto del PSG ai cannonieri della Serie A. Si salvi chi può.