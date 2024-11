Rivoluzione totale, affare tra Inter e Manchester City: Guardiola dice sì

Inter e Manchester City potrebbero tornare a parlarsi per un affare decisamente importante per la prossima stagione: Guardiola ha già approvato

La stagione dei Citizens sembra essere entrata in un vero e proprio buco nero, un loop da cui è davvero difficile uscire. I recenti risultati sono molto deludenti e sono sfociati in un incredibile 0-4 in favore del Tottenham, che ha messo in luce tutte le difficoltà di Pep Guardiola in questa stagione.

Ora il Liverpool scappa via in Premier League e anche in Champions League le cose non stanno andando in maniera idilliaca – la sconfitta per mano dello Sporting lo dimostra. Ancora c’è diverso tempo per recuperare, soprattutto nella massima competizione europea, ma la sensazione è che manchi qualcosa in mezzo al campo e debba essere ritrovato al più presto l’equilibrio.

Un fattore decisivo è la mancanza di Rodri: il Pallone d’Oro si è infortunato gravemente e ha finito la stagione. Era e sarà un uomo decisivo per regolare gli equilibri in mezzo al campo sia in fase di impostazione, sia in quella di copertura. Altri calciatori, invece, non si stanno rivelando così utili al progetto complessivo della squadra e potrebbero lasciare il club a fine stagione in nome di una mini rivoluzione.

McAtee proposto all’Inter: affare a 10 milioni di euro

James McAtee è un talento che ha nei piedi grande qualità, soprattutto con il mancino. Può giocare da trequartista puro, il suo ruolo preferito, da mezzala di qualità o anche da esterno destro, ruolo da cui può rientrare sul suo piede preferito, servire assist precisi per i compagni o andare alla soluzione personale.

Al Manchester City, però, non sta trovando grande continuità e in questa stagione sta facendo davvero tanta fatica a incidere rispetto allo spazio che ottiene in campo. L’Inter avrebbe bisogno di un calciatore di quel tipo, visto che Henrikh Mkhitaryan sembra arrivato a fine corsa con la maglia nerazzurra, probabilmente nel 2026.

L’operazione non dovrebbe essere comunque molto costosa, visto che i Citizens potrebbero accettare un’offerta tra i 10 e i 15 milioni di euro. Non così tanto per un calciatore di questo talento, ma con Guardiola che potrebbe avallare comunque il suo trasferimento.